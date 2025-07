Z električnim kolesom po Sloveniji: 6 vrhunskih izletov za vsakogar

Električna kolesa so v zadnjih letih postala prodajna uspešnica in to z razlogom.

Ponuja se nam priložnost, da brez napornega naprezanja odkrijemo najlepše kotičke Slovenije, od morske obale do zasavskih klancev.

Za vse, ki radi združite gibanje z raziskovanjem, smo izbrali šest vrhunskih izletov, primernih za vso družino ali zmerno pripravljene posameznike.

1. Obmorski krog po Slovenski Istri

Start: Sečovlje

Dolžina: 36 km | Višinska razlika: 717 m | Čas: 3 ure

Trasa vas popelje po slikovitem koprskem zaledju skozi vasi Korte, Padna, Šmarje, Baredi in Šared. Na poti vas spremljajo oljčniki, vinogradi in čudoviti razgledi – ob lepem vremenu vse do Dolomitov in Tržaškega zaliva. V Sečovljah je na voljo tudi polnilnica za e-kolesa.

2. Sladka pot po Prekmurju

Start: Moravske Toplice (Terme 3000)

Dolžina: 40 km | Višinska razlika: 425 m | Čas: 2–3 ure

Idilična krožna pot vas pelje skozi Martjance, Kančevce, Ivanjševce in Bukovnico. Pot povezuje lokalne čebelarje, medičarje in kulturne znamenitosti, kar jo naredi zares edinstveno in sladko izkušnjo.

3. Po Suhi krajini od Trubarjeve domačije

Start: Rašica pri Velikih Laščah

Dolžina: 55 km | Višinska razlika: 700 m | Čas: 4 ure

Redkeje obiskana, a izredno slikovita pokrajina vas popelje skozi Tisovec, Ambrus, Lipo in Podpeč. Del poti je tudi makadam in travnata steza, zato poskrbite za ustrezno opremo – in napolnjene bidone!

4. Do pomnika miru na Krasu

Start: Komen

Dolžina: 43 km | Višinska razlika: 600 m | Čas: 3–4 ure

Zahodni Kras s svojimi borovimi gozdiči in kamnitimi vasicami ponuja tišino in avtentičnost. Obisk Pomnika miru na Cerju je obvezen – razgled sega na vse štiri strani neba.

5. Rogličev krog po Zasavju

Start: Železniška postaja Zagorje ob Savi

Dolžina: 36 km | Višinska razlika: 890 m | Čas: 4 ure

Obiščite Zasavsko Sveto goro in del poti, posvečen Primožu Rogliču. Krožna trasa vključuje Izlake, Kisovec in Rovišče – idealna izbira za vse ljubitelje kolesarstva.

6. Po stari vojaški cesti nad Poljansko dolino

Start: Škofja Loka (Puštal)

Dolžina: 40 km | Višinska razlika: 880 m | Čas: 4 ure

Pot vodi mimo Visokega pri Poljanah, Javorij in Starega vrha. Makadam in asfalt v razmerju 40:60 ponujata pester teren in čudovite razglede. Obvezen postanek na Visokem, kjer stoji Tavčarjev dvorec.

Koristni nasveti za varno in brezskrbno pot

Preden se podate na daljši izlet, preverite zmogljivost baterije svojega e-kolesa. Večina poti je dolga med 30 in 50 kilometrov, a teren in višinske razlike vplivajo na trajanje baterije. Slovenija ima več kot 400 polnilnic, vendar niso vse ob kolesarskih trasah. Zato načrtujte pot z mislijo na varnost in trajnost.

Odličen vir idej za kolesarske izlete z e-kolesom je vodnik E-kolesarska potepanja, ki ga je izdala Mladinska knjiga, ki ponuja 50 izletov po Sloveniji, popolna izbira za vse ljubitelje aktivnega oddiha z električno pomočjo.