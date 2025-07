Z dopusta domov v razdejanje? Ne, če pred odhodom opravite teh 10 stvari

Zaslužena dopustovanja so v polnem razmahu. Vse lepo in prav, če bi nekaj pozornosti posvetili tudi temu, kar pustimo doma. Glede na britansko raziskavo je bil vsak deseti neprijetno presenečen, ko se je vrnil domov, najsibo zaradi počenih cevi, razdejanja po vlomu, glodavcev, ki so se vtihotapili v dom, ali pa požara, ki ga je povzročila naprava, ker je ostala priključena na električno omrežje.

Hiša, ki je videti, kot da ni zapuščena, je za tatove manj privlačna.

Skratka, ugotovili so, da povprečni račun za popravilo škode, ki je pravzaprav nastala zaradi malomarnosti, (na Otoku) znaša najmanj 450 evrov. Glede na to, da se podobni scenariji lahko zgodijo domala vsakomur, si oglejmo seznam nekaterih opravil, ki bi jih morali opraviti, preden spakiramo kovčke in se odpravimo na dopust.

Da ne bo zagorelo

Izklopite električne naprave, požari, ki jih te povzročijo, so zelo pogosti. Izklopite televizor, pomivalni stroj, kavni avtomat ... S tem ne boste le pomagali preprečiti morebitnega požara, temveč tudi prihranili pri porabi električne energije. Hladilnik in zamrzovalnik lahko ostaneta vklopljena. Sliši se skoraj neverjetno, toda sončna svetloba, ki prehaja skozi steklene predmete, kot so povečevalna stekla ali ogledala, lahko povzroči požar. Odstranite vse odsevne predmete z okenskih polic in površin, ki so izpostavljene soncu.

Preden se boste odpravili, pospravite dom, zlasti ne puščajte ostankov hrane. FOTO: Rhj/Getty Images

Raznoraznih naprav nikoli ne polnite brez nadzora oziroma ko ste odsotni ... Mobilni telefoni, ure in drugi prenosni polnilniki lahko eksplodirajo. Shranjujte jih torej na suhem in hladnem mestu, proč od vnetljivih materialov. Tudi zavese in radiatorji oziroma vtičnice niso za skupaj, saj lahko predstavljajo resno nevarnost požara, zato se prepričajte, da je vse skupaj dovolj oddaljeno.

Zaprite glavni ventil za vodo.

Zavarujte svoj dom pred vlomilci. Podatki kažejo, da se največ vlomov zgodi prav v poletnih mesecih. Da bi zmanjšali tveganje, zaklenite vsa okna in vrata ter investirajte v dodatne varnostne ukrepe, kot so kamere ali pametni zvonci. Vrtno orodje in opremo shranjujte v zaklenjeni lopi ali garaži. Ne le da so pogosta tarča roparjev, uporabijo jih tudi kot orodje za vlom. Ena od rešitev je lahko zvok škripanja gramoza pod nogami, ki odvrača vsiljivce; razmislite torej o gramozni potki na vrtu. Sicer pa je že ponaredek kamere, ki je videti kot pravi, močno odvračilno sredstvo.

Pomoč sosedov

Označite dragocenosti z UV-označevalcem, ki s prostim očesom ni viden, je pa pod UV-svetlobo. Takšen korak bo v primeru tatvine policistom še kako pomagal. Zaprite glavni ventil za vodo. Če boste več dni odsotni, vas lahko to reši pred poplavami in škodo v višini več evrskih tisočakov. In ne pozabite: glavni ventil je običajno pod umivalnikom, v kleti ali v jašku.

Preverite električne naprave in jih izklopite: med dopustom si zagotovo ne želite obvestila, da vam je zgorela hiša. FOTO: Michael Blann/Getty Images

Hišo, stanovanje pospravite, predvsem pa ne puščajte ostankov hrane. Drobtine pod mizo, ostanki v smetnjaku ali umazana posoda v pomivalnem koritu lahko privabi podgane in miši. Poleg visokega tveganja za okužbo lahko pogrizejo žice in povzročijo znatno škodo. Če boste pustili avto doma, ga parkirajte v garaži oziroma proč od smeti in virov hrane. Glodavci imajo radi tople motorje in prigrizke, ki jih puščate v predalu.

Prosite sosede za pomoč. Če jim zaupate, naj občasno preverijo vašo hišo, prevzamejo pošto in odprejo okna. Hiša, ki je videti, kot da ni zapuščena, je za tatove manj privlačna.