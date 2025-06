Z bičikleto po Istri: Med morjem in griči – razgibani krog po koprskem podeželju

Kolesarski krog Z bičikleto po Istri ponuja vse to in še več. Če iščete srednje zahteven izlet z bogatimi razgledi in kančkom istrske kulinarike, potem je ta pot prava izbira.

Začetek ob Badaševici. Parkiraj in zavrti pedala

Idealno izhodišče je parkirišče P+R v Semedeli, ki omogoča celodnevno parkiranje za le 2 evra. Ob koncih tedna je običajno dovolj prostora, zato se izognete mestnemu vrvežu.

Pot se začne po urejeni kolesarski poti mimo Semedele in Olma, nato ob Badaševici proti Vinakoper, kjer lahko že ob začetku potešite radovednost v vinskem butiku. Pot nadaljujete desno proti Tribanu in nato v Vanganelsko dolino, kjer se pot nekoliko bolj konkretno prične vzpenjati.

Vzpon do Pomjana – trud, ki je bogato poplačan

Najzahtevnejši del poti vodi iz Vanganela proti Pomjanu. Vzpon je kratek, a strm, zato bo verjetno treba prestaviti v nižjo prestavo. Sledi makadamska pot, ki se vijuga med oljčniki in vinogradi do Čenturja, kjer vas čaka prva možnost za osvežitev, pri starem pitniku lahko napolnite bidon s hladno vodo.

Potek poti: Semedela – Triban – Vanganel – Čentur – Babiči- Rojci – Pomjan – Šmarje – Srgaši – Gažon – Izola – Žusterna – Koper center Povezava do zemljevida poti: Koprski “mare e monti” Trajanje poti: 2:40

Dolžina poti: 34,2 km

Višinska razlika: 560 m

Sledi spust proti Babičem in nato znova vzpon skozi Rojce proti Pomjanu, najvišji točki poti. Tam vas pričaka razgledna ploščad s čudovitim pogledom na koprski zaliv, v jasnih dneh celo na italijanske Dolomite.

Če imate voljo in čas, priporočamo še ovinek do slapu Supot, naravnega bisera Istre. Pot je sprva prevozna, zadnjih nekaj minut pa boste morali kolo potiskati ob sebi.

Po razgledih postanek in pristna istrska kulinarika

Z vrha sledi večinoma spust, mimo Poljan in navzdol do Šmarij, kjer se lahko ustavite na prijetnem, prenovljenem vaškem trgu. Le nekaj minut vožnje dalje vas v Srgaših pričaka gostilna Trije lovci, ki že od leta 1971 razvaja z istrsko domačnostjo. Priporočamo bezgov sok in če želite pravo kulinarično doživetje, legendarno fazanovo juho, pripravljeno po starem receptu.

Pomjan. FOTO: Shutterstock

Vinogradi in skrivna terasa z razgledom na morje

Od Srgašev nadaljujete proti Gažonu, kjer lahko ob predhodni najavi obiščete vinsko klet z vrhunskimi istrskimi vini. Ko zapustite naselje, se cesta znova začne spuščati. Mimo nogometnega igrišča vas makadamska pot vodi na skrito teraso – naravno razgledišče s pogledom, ki sega od Piranskega zaliva, prek Izole, vse do Tržaškega zaliva, Tržiča in celo Alp.

Povratek po Parenzani in skok v morje

Po spustu se priključite na Parenzano, priljubljeno obalno kolesarsko pot, ki povezuje Izolo in Koper. Tu si lahko kjerkoli privoščite osvežujoč skok v morje na divjih plažah ali urejenih kopališčih, kot je Žusterna.

Poseben čar ima kopanje v bližini točke, kjer je med drugo svetovno vojno potonila znamenita ladja Rex, prestižni italijanski čezoceanski parnik.

Zaključek v starem mestnem jedru Kopra

Za konec si privoščite še sprehod po starem mestnem jedru Kopra, sladoled, kava ali koktajl na Titovem trgu, vzpon na zvonik in razgled na staro pristanišče in gričevnato zaledje. Lahko pa si v Golden Loggii privoščite tortico ali pijačo z enim najlepših razgledov na trgu.

To je kolesarski izlet, ki združuje morje in hribe, šport in sprostitev, kulinariko in kulturo. Prava »mare e monti« tura za vse, ki si želijo več kot le vožnje, izlet, ki ga boste čutili v nogah in nosili v spominu.