V Lučah sta doma veselje in ljubezen do tradicije

V Lučah ob Savinji so pred desetletjem ustvarili idilično etno vasico iz originalnih starih materialov kot repliko različnih podeželskih objektov iz Zgornje Savinjske doline. Postavili so čevljarsko (šoštersko), krojaško (žnidersko) in lesarsko (tišlersko) hišo, kovačijo, črno kuhinjo, domači mlin ter kmečko hiško s krušno pečjo, gostilnico in staro lekarno. Blizu sta bili tudi gozdarska koča, skorjevka, kot gozdni bivak in največja pridobitev: ohranjena vlcerska bajta, ki ponazarja pomemben del gozdarske tradicije v Lučah. Sredi etno vasice je do povodnji stala tudi cerkvica, lesena kapelica. Pri vsem tem ima največ zaslug Jože Kaker iz Krnice, ki že več desetletij skrbi za ohranjanje originalne stavbne dediščine na prostoru Na prodeh in širše v občini. Pa je pridrvela z gora ponorela voda in odnesla veliko tega, uničila je preveč, da bi po dveh letih sploh še naštevali.

V senci šošterske hiše

Starejši so učili mlajše.

Tudi klasična gasilska veselica

Tradicija poletnega praznovanja v idilični alpski vasici Luče šteje že krepko čez pol stoletja. Ob bogatem programu ne kaže, da bo tradicija zamrla, tudi v nedavnih vročih dneh so Luče postale prostor veselja in prikaza del, kulture in običajev že 54. leto zapovrstjo. Poleg športnih prireditev, planinskih pohodov, kolesarjenja in ljudskega petja na vasi so v kraju s simbolom luči v občinskem grbu v bogatem programu potekali še različna srečanja, kulinarične, rokodelske in ustvarjalne delavnice za otroke, druženja z glasbenimi skupinami, voden pohod po okoliških gozdovih, prikaz podoknice, srečanje domačih ljudskih pevcev, planinski pohod z baklami, ogled Žagerskega mlina, lovska maša v čast sv. Hubertu z gostovanjem rogistov, potopisno predavanje o alpinistični odpravi v Patagonijo, ni pa šlo brez klasične gasilske veselice.

Zaključek večdnevne prireditve je potekal v etno vasici.

Domačine in številne turiste so navdušili tudi budnica po vasi Godbe Zgornje Savinjske doline, streljanje z možnarji, sveta maša s procesijo v čast farnemu zavetniku sv. Lovrencu in obisk vitezov najemnikov grofov Celjskih s prikazom viteških iger pri Igli. Pripravili so ponudbo Od štanta do štanta; domače filcane in štrikane izdelke za hladne dni, medene stojnice čebeljih pridelkov, v bližnjih gostiščih in vaških stojnicah nekaj pristne kulinarike.

Stanka in Zofka sta skuhali solčavski masovnik.

Trio za dobro razpoloženje

Zaključek večdnevne prireditve je potekal v etno vasici: mladi domačini so prikazali košnjo in spravilo travinje Na prodeh, perice so ob presušenem potoku prale kar iz škafov in sušile perilo ter plenice. Ob vlcerski bajti, ki jo v celoti obvladujejo aktivni upokojenci DU Luče, pa so prikazali spravilo lesa ter igre za starejše in mladino. KUD Tone Mlačnik je poskrbel za mlajše obiskovalce, ki so lahko spremljali pripravo okusnega solčavskega masovnika, tradicionalne planšarske jedi. Vlcerski trio Franc Podbrežnik, Kristl Germelj in Jaka Zamernik pa so na klarinet, harmoniko in bas ustvarjali domačno praznično vzdušje, ansambel Slovenski muzikantje pa je poskrbel za plesne ritme.