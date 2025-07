V Lidl tudi po moko, saj kruh peče doma

Laško • Tokrat smo z Lidlovim bonom v roki pozvonili pri Laščanki Mariji Golčer. V kuhinji na mizi je imela svež izvod Slovenskih novic, ki je pri hiši od vsega začetka. »Najprej je bila na časopis naročena moja mama, po njeni smrti sem naročnica jaz, tako da je skoraj hišni inventar,« nam pove presrečna izžrebanka, za katero je podatke za sodelovanje v naši poletni nagradni igri izpolnil partner. »On ima več časa in veselja za to,« se namuzne Marija, ki od operacije na hrbtenici pred leti, ki žal ni bila uspešna, hodi z berglami.

Kot še pove, je minilo že več kot 30 let od takrat, ko je sodelovala v nagradni igri Henkel in prejela škatlo njihovih izdelkov, sicer pa vrednejše nagrade nikoli ni prejela. Zato se je Lidlovega bona zelo razveselila. »V Laškem žal poslovalnice Lidla nimamo, zato se po nakupih vedno zapeljem v Celje. Tam kupujem vse. S partnerjem obožujeva česnove štručke, kupujem pa tudi vse drugo, kar trenutno potrebujem ali je v akciji. Zlasti privlačne so tiste tedenske akcije z izdelki z različnih kontinentov. Kupujem pa tudi moko, saj vedno sama pečem kruh,« pove naša nagrajenka, ki se je upokojila kot bančna uslužbenka. »Delala sem v Laškem, v poslovalnici takratne Banke Celje, tako da sem bila vajena delati z ljudmi. Še pred tem sem bila kratek čas v trgovini,« pove Marija, ki živi v hiši ob prometni Celjski cesti v Laškem, nasproti Thermane in le nekaj metrov od reke Savinje.

Rada obišče Lidl.

Čeprav so se ravno zaradi poplav iz centra Laškega, tako rekoč z obrežja Savinje, preselili v hišo na Celjski cesti, z zagotovilom, da ta nikoli ni bila poplavljena, se je izkazalo, da to ne drži. »Poplav sem doživela že toliko, da jih niti ne štejem več. Pred dvema letoma, 4. avgusta, je bilo najhuje, saj je voda segala 1,7 metra visoko. S partnerjem sva bila na morju, ko sva izvedela, kaj se dogaja. Najina nečakinja(znana podjetnica, magistrica molekularne biologije, op. p.) nama je takrat rešila vsaj avto. Pa še domov nisva mogla, ker so bile vse ceste še več dni po poplavi zaprte. A tokrat prvič, to moram priznati, smo od države, pa tudi Rdečega križa, poplavljenci prejeli veliko pomoči. Nikoli prej se to ni zgodilo. Edino, kar me žalosti, je, da se konkretno na Savinji v teh dveh letih še ni naredilo nič za večjo poplavno varnost. In bojimo se vsakega močnejšega deževja,« pove sogovornica, ki poplave ne bo pozabila tudi zato, ker je njen sin dva dni po poplavi, ko je nameraval priti v Laško, da bi ji pomagal pri čiščenju, doživel infarkt. »Takrat ga je v UKC Maribor odpeljal helikopter, a so ga rešili, od takrat ima doma defibrilator,« pove Marija Golčer.

Sicer pa smo izvedeli, da Slovenske novice prebere od prve do zadnje strani, najraje pa rešuje križanke, prebira recepte in kulinarične vsebine. Še vedno najde čas tudi za kakšno dobro knjigo, predvsem pa veliko peče in kuha.

