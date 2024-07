Unikatni in posebni spominki: uporabimo domišljijo in vklopimo ustvarjalnost

Ko se na počitnice odpravimo v kakšen nov kraj, državo, kjer še nismo bili, se težko upremo temu, da bi s seboj domov prinesli kakšen spominek, pa še kakšnega za družinske člane in prijatelje. Običajno gre za male pozornosti, s katerimi jim damo vedeti, da smo mislili nanje, nam pa so v spomin. Čez nekaj časa, če ne kupimo česa uporabnega, dobra ideja so tudi tradicionalna hrana in pijača, začimbe in podobno, pa se bo na tem predmetu začel nabirati prah. Da se to ne bi zgodilo in da bi bližnjim ali sebi podarili nekaj res unikatnega in posebnega, spominke izdelajmo sami. Na dopustu seveda naberemo sestavne dele naše umetnine, tudi ustvarjanja se lahko lotimo že tam, nič pa ne bo narobe, če počakamo do doma, ko bomo imeli na voljo vse potrebne pripomočke.

Uporabimo domišljijo in vklopimo ustvarjalnost.

Na plažah tako naberemo kamenčke, če je to dovoljeno, seveda. Da ne bo slabe volje in nepotrebnih stroškov, se o tem pozanimamo predhodno, na mnogo plažah po svetu, tudi na Hrvaškem, so namreč že pred časom prepovedali odnašanje kamnov, enako ponekod velja za školjke in ostanke koral. V kozarček lahko naberemo še malo mivke, ob morju se najdejo tudi krasni kosi naplavljenega lesa, pobeljenega od sonca in morja, pod borovci poiščemo lepe storže, s stebla odstranimo kos smole … Tudi v gorah in okolici jezer in rek je materiala za ustvarjanje na pretek. V gozdovih je mogoče najti zanimive plodove, veje, liste, kamne, kose lubja … Pri svežih rastlinah pazimo, da jih takoj, ko jih prinesemo s sprehoda, stisnemo in posušimo. Položimo jih med dva lista papirja in vtaknemo med platnice čim debelejše knjige, to pa nato še dodatno obtežimo in pustimo več dni, še bolje en teden. Tako se bodo rastline namreč najlepše ohranile.

Če ob našem hotelu ali apartmaju rastejo pomaranče, sadež narežemo na krhlje in jih posušimo. FOTO: Evgeniia Siiankovskaia/getty Images

Lubje, ki je odpadlo z borovca, školjke, list iz bližnjega gozda ... uporabimo lahko, kar nam srce poželi. FOTO: Marilyna/getty Images

Iz naplavljenega lesa nastanejo krasni okvirji za dopustniške fotografije. FOTO: Marilyna/getty Images

Iz kamnov ustvarimo stopala. FOTO: Fouroaks/getty Images

Doma nato poiščemo kos tršega kartona ali lesa ter se lotimo ustvarjanja. Velikost prilagodimo količini materiala, če ga nimamo prav veliko, bo seveda tudi umetnina manjša. Podlago po želji pobarvamo z akrilno barvo, nato pa nanjo prilepimo svoje zaklade. Lahko izberemo abstraktne motive, geometrijske like, iz šestih različno velikih kamnov lahko denimo sestavimo stopalo – največjega, ki naj bo po obliki čim bolj podoben stopalu, prilepimo v sredino, nato pa nad njim razporedimo pet manjših, vsak bo predstavljal po en prst. Podlago lahko pobarvamo z modro barvo in nanjo prilepimo školjke in druge reči, ki smo jih nabrali na plaži, tudi mivko. Da bi se slednja oprijela podlage, jo najprej premažemo z lepilom, malo počakamo, nato pa po lepilu izdatno potresemo mivko. Spet malo počakamo in vse skupaj previdno dvignemo, da bo odvečna mivka odpadla. Malo še potresemo in na koncu po tisti, ki je ostala na lepilu, poškropimo lak za lase. Če smo se ravno vrnili s počitnic v hribih, podlago pobarvamo zeleno.

Preden s plaže odnesemo kamne ali školjke, se prepričajmo, ali to sploh smemo storiti.

Naplavljen les uporabimo tudi za izdelavo okrasja, zvončkov, okvirov za fotografije … Dodamo še kakšno školjko, in spominek bo popoln. Ideje lahko dobimo med sprehodom po stojnicah, nato pa nekaj podobnega raje izdelamo sami. Spominek bo tako namreč veliko bolj poseben, predvsem pa unikaten. Ne pozabimo nanj napisati, kje smo bili in kdaj.