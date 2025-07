Toliko boste odšteli za kepico najcenejšega sladoleda v Črni gori

Tokratno spoznavanje Črne gore se je začelo na njenem najjužnejšem koncu, v starem obmor­skem mestu Ulcinj. V mestu in občini je močna albanska skupnost, saj ležita v neposredni bližini Albanije. O tem pričajo dvojezični napisi in precejšnje število mošej. Nekatere so zgradili šele v zadnjih letih, ena najstarejših pa je iz 14. stoletja.

Ulcinj se stiska na strmih pobočjih slikovitega zaliva, ki se ponaša s privlačno peščeno plažo le nekaj metrov stran od najbližjih hotelov in s kam­nitim obzidjem obdanega starega mestnega jedra. Zgodovinski del mesta zaradi strmih kamnitih ulic in številnih stopnic ni ravno vabljiv za bivanje in tako v njem vztrajajo le še redki domačini.

Večina obnovljenih hiš je preurejenih v manjše hotele, apartmaje in restavracije. V najvišjem delu z utrdbo pa deluje muzej. V njegovo bližino se je mogoče pripeljati z avtomobilom, drugače pa vas čaka kar naporen vzpon iz pristanišča, od koder vodi drugi mogoč dostop – a samo za pešce.

Slavni pisatelj med sužnji

Nekatere restavracije se ponašajo s slikovitimi razgledi, deležni pa jih boste tudi z mestnega obzidja. V mestu so nekoč trgovali s sužnji, med katerimi naj bi bil v mladosti celo slavni pisatelj Miguel Cervantes, ki so mu pred leti postavili spomenik. Do novejšega dela mesta se povzpne cesta, obdana s številnimi majhnimi trgovinami in gostinskimi lokali. Tu je mogoče najti najcenejše restavracije.

Prevladujejo mesne jedi, v pekarnah pa si lahko privoščite sveže pečen burek, in to že od šeste ure zjutraj. Za povrhu se lahko posladkate z morda najcenejšim sladoledom v Črni gori, saj nekateri še vedno privabljajo kupce s ceno evro za kepico.

Nedaleč stran dopoldneve poživlja pokrita tržnica, na kateri si lahko privoščite sezonske pridelke po ugodnih cenah. In različne domače proizvode – od medu do hladno stiskanega oljčnega olja, za katero boste odšteli le okoli deset evrov za liter.

Tu je tudi zdravstveni dom, ki si ga med dopustovanjem gotovo ne želite obiskati. Če že, pa lahko iz prve roke potrdim, da boste v dobrih rokah. Zaposleni so izredno prijazni, strokovni in vsaj v jutranjih urah na pregled ni treba dolgo čakati.

Dvanajst kilometrov dolga Velika plaža

Poleg glavne mestne plaže je v okolici na voljo vse polno majhnih, pretežno senčnih morskih zalivov. Nad njimi se vije cesta, tako da so lahko dostopni. Le zadnji del poti do morja je običajno treba premagati po stopnicah. Eden od zalivov je rezerviran za nežnejši spol, o čemer zgovorno priča naziv Ženska plaža.

Dostop na plažo je od maja do oktobra dovoljen izključno ženskam! Za spoštovanje pravila v glavni turistični sezoni skrbi celo redar. V ozkem zalivu na dan priteka voda, bogata z minerali, in skupaj z morsko vodo nastane posebno ugod­na mešanica, ki ima menda zdravilne učinke predvsem za ženske težave z rodili, kožne in respiratorne bolezni.

Nekaj kilometrov iz mesta se razprostira ena najdaljših peščenih plaž ob Jadranskem morju. Upravičeno se imenuje Velika plaža, saj je dolga kar dvanajst kilometrov.

Ob njej kljub apetitom številnih investitorjev (še) ni velikih hotelov. Vsaj ne v neposredni bližini, saj je večina hotelskih kapacitet postavljenih kak kilometer stran. Tako je več kot petdeset metrov širok peščen pas na voljo le dnevnim obiskovalcem. Za nekaj udobja v glavni turistični sezoni skrbi več gostinskih lokalov na plaži.

V njih je poleg gastronomske ponudbe na voljo tudi najem senčnikov, ležalnikov in športne opreme, prav tako izvajajo izlete. Območje je znano po dokaj stalnem vetru in je zato priljubljeno med ljubitelji jadranja in kajtanja.

Naturistični paradiž

Začetek in konec Velike plaže zaznamujeta rokava reke Bojane. Ta tik ob meji z Albanijo tvori velik rečni otok Ada Bojana, ki se prav tako ponaša z več kilometrov dolgo obalo. Peščena prostranstva v neokrnjenem naravnem okolju že dolgo privlačijo naturiste.

Tu so v sedemdesetih letih preteklega stoletja uredili eno prvih naturističnih središč v nekdanji Jugoslaviji, med gosti pa so sprva prevladovali Nemci. Naturistično naselje danes obsega avtokamp in več sklopov bungalovov, ki so razporejeni prav do roba peščene plaže. Čeprav so stari nekaj desetletij, so presenetljivo udobni.

Nekateri so opremljeni sodobno, drugi še v stilu nekdanjih časov. A prav ti med starejšo generacijo obujajo nostalgične spomine na čas dopustovanja v nekdanji Jugoslaviji. V naselju delujeta tudi prostorna restav­racija in manjša trgovina. Za kakšne večje nakupe se boste morali odpraviti v Ulcinj.

V neposredni bližini ob rečnih bregovih vabi nekaj restavracij. V njih si velja privoščiti vsaj odlično ribjo juho, ki jo tu tradicionalno pripravljajo v kotličkih.

Nekoč je bilo na otok mogoče priti le s čolnom. Danes rečni rokav premaguje ozek most. Z njega se ponujajo razgledi na naselje hiš, ki so delno grajene na kolih in segajo tik nad rečno gladino.

Lastniki si tako lahko omislijo privez za čoln na pragu počit­niškega domovanja. Nekoč so bile to preproste ribiške kolibe, danes pa so prav udobne hiše, nekatere presenetljivo razkošne. Oddih ob rečnih bregovih je nekaj posebnega in tega se lastniki oziroma najemniki dobro zavedajo. Zato so hiše redko naprodaj. Se pa nekateri ukvarjajo z oddajan­jem sob.

Območje solin – pomembno mokrišče in zatočišče za ptice selivke

Otok Ada Bojana je mogoče raziskovati predvsem ob peščeni obali. Notranjost je težko prehodna in ponekod zamočvirjena. Tudi s kolesom si ne morete veliko pomagati. Zato pa lahko pridejo na svoj račun ljubitelji jahanja. V okviru naturističnega naselja v poletnih mesecih namreč izposojajo konje.

Dobrih deset kilometrov je oddaljen še en naravni paradiž. Desetletja so sicer tam delovale soline. Toda ko je pridobivanje soli zamrlo, so se začele vračati ptice.

Danes je območje solin pomembno mokrišče in zatočišče predvsem za selivke. Prav ptice in pritiski mednarodnih organizacij so soline rešili pred nadaljnjo degradacijo in pozidavo. V času divje privatizacije so si nekdanji lastniki obetali velik zaslužek z načrtovano ureditvijo zazidljivega zemljišča. Toda načrte so jim prekrižali ljubitelji naravne dediščine, ki so med drugim dosegli, da je območje zdaj zaščiteno.

V ulcinjski občini je mogoče občudovati še več naravno ohranjenih območij. Skozi manjšo sotesko in prelaz se lahko podate vse do Skadrskega jezera. Zanimivo je tudi manjše Šaško jezero.

Danes boste v bližini našli le nekaj manjših vasi, nekdaj pa je bilo tu pomembno mesto Svač, ki se je ponašalo s številnimi cerkvami. O njegovi veličini danes priča le še nekaj ruševin.