Tokrat se je sreča nasmehnila študentki Neji, presenetili smo jo med delom v vrtcu

Žreb še ene Lidlove vrednostne kartice za 200 evrov nas je tokrat odpeljal v srce Dolenjske, pod Trško goro, kjer biva naša nagrajenka Neja Zidarič. Neja je sicer študentka pedagogike in andragogike na ljubljanski filozofski fakulteti, sredi poletja pa smo jo s klicem o nagradi presenetili med delom v bližnjem vrtcu v svojem domačem kraju: »Vesela sem bila,« opiše prve občutke po našem klicu – pa tudi pričakala nas je s širokim nasmehom na obrazu.

Vrednostno kartico bo lahko izkoristila kar v novomeškem Lidlu. FOTO: Tomica Šuljić

Ker je ravno prišla iz službe, jo povprašamo, ali se sploh kaj poznajo počitnice: »Niti ne toliko. Je pa zelo luštna služba, tako da mi ni težko,« pove Neja in doda, da ni dolgčasa med majhnimi otroki. Ko jo pobaramo, ali drži, da so nekateri starši težji od predšolskih otrok, se nasmehne: »Nimam toliko stika s starši, ker sem še študentka, med otroki pa ni dolgčasa,« opiše svoje počitniško delo. Ker je sredi študija in jo čaka še magisterij, se še lahko odloči, kaj bo počela po študiju: »Lahko bi bila svetovalna delavka v šoli, nisem pa še izključila, da bi bila andragoginja za odrasle.« Gotovo pa je, da se bo po izpitih in počitniškem delu odpravila na morje, da si nabere novih moči in radosti življenja pred jesensko vrnitvijo v študijske klopi.

Neja je sicer pripadnica sodobne generacije, ki za novicami in Novicami opreza na zaslonu telefona ali računalnika, a so bili tudi doma dolga leta naročniki Slovenskih novic. Je pa zato toliko bolj domača v Lidlu, v katerega po lastnih besedah hodi zelo veliko: »Ponudba sadja in zelenjave je velika in kakovostna, po navadi v Ljubljani sama zase kupujem in grem po vrsti po policah.«

Pogosto zaide v novozgrajeni Lidl v prestižnem kompleksu Šumi tik ob Kongresnem trgu, ki je tik za njeno fakulteto, a še zdaleč ni edini, enega imajo tudi v Novem mestu: »Kar precej jih je, pa tudi gneča je zadnje čase,« sama potrdi ugotovitve naših nagrajencev, ki smo jih slišali večkrat ta mesec. Zdaj, ko v študijskem premoru biva pod domačo streho, pa se bo v bližnji Lidl lahko odpravila skupaj s starši, kjer bodo živež in pijačo za vroče poletne dni nakupovali kar z vrednostno kartico, ki jim jo je žreb z malce sreče naklonil v skupni veliki poletni nagradni igri Lidla in Slovenskih novic.

