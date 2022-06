Adrenalinsko drsanje v Grosuplju s svežo prho za otroke in starše (FOTO)

Vročinski val, ki je razbelil prvi dan počitnic, je marsikoga prikoval ob klimo in ga za tesno zastrtimi okni stisnil med štiri stene. A ne najmlajših, ki so komaj čakali, da dopustniški hura glasno zakričijo na prostem, ob vragolijah in aktivnostih, ki pritičejo energičnim otročajem. Kako tudi ne, minulo šolsko leto je prineslo več tednov izolacije zaradi korone in s tem podaljšanega tičanja za ekrani računalnikov ali pametnih telefonov, počitnice pa so ne nazadnje čas, ko je treba otroške glavice izbezati na plan.

Niso popadali od vročine, tudi ležanje na travi je del zabavnih aktivnosti.

Kot nalašč je te dni, ko v Grosupljem poteka tradicionalni športni tabor v Nogometnem klubu Brinje, sonce zakurilo zrak, a domiselnih trenerjev, ki jim je spet uspelo privabiti množico otrok in najstnikov, peklenske temperature niso odvrnile od dogodivščin na prostem. Ne da bi si dolgo belili glavo, so nekaj deset otrokom že prva dva dneva počitnic obarvali skorajda morsko, le da je bila voda sladka, a zato nič manj privlačna. Dričanje po ponjavi, ki sta jo nogometna trenerja Borut Kolarič in Luka Matul radodarno zalivala z vodo iz cevi, je iz grl najmlajših privabilo vzklike navdušenja. Kakšna vročina neki, otroci so se počutili, kot bi bili na bazenu, in čeprav so starši že čakali v vrsti, da bi jih po celem dnevu akcije vendarle spravili domov, je le redkim uspelo svojega malčka izvleči izpod osvežilnega curka. No, tudi najpogumnejši, malodane norčavi starši, ki jih je podmladek prepričal za osvežilno prho, so poskusili adrenalinsko drsanje. Obilica smeha ob padcih in mokrih zadnjicah je vrela iz malčkov, ki so premočeni kot miši cepetali sem in tja.

Brata Kušlan sta komaj dočakala začetek tabora. »Igrali smo nogomet, bejzbol, imeli smo veliko različnih poligonov,« je bil navdušen devetletni Jaka, ki si je za ponedeljkovo jutro celo sam navil budilko, da ne bi zamudil. Še posebno mu je bilo všeč, da so lahko lakoto kadar koli tešili z rogljički. Tudi 12-letni Martin je sam poskrbel za športno opremo, ki jo je kot strasten nogometaš nujno potreboval za popoldanski žogobrc z vrstniki, s katerimi je poprej pomagal trenerjem pri pripravi poligonov.

Jaku nobena športna naloga ni delala težav.

Trener Borut, mecen poletnih taborov, letos vodi že 12. po vrsti, je po jutranjem shodu v dvorani OŠ Brinje, kjer se otroci skrivajo pred najhujšo pripeko, »športniki – vročina 1: 0«, se je namuznil, skupino najprej zamotil z dvoranskimi aktivnostmi, družabnimi igrami, popoldneve obogatil s spoznavanjem različnih športov, počitek pa popestril z ogledom filma. Urnik je natrpan, a otrokom godi. »Precej raziskav je že narejenih na temo pozitivnega vpliva gibanja v mladosti na življenje posameznika. Verjetno pomembnejši kot potencialni uspeh v posamezni panogi so sodelovanje v skupini, disciplina, spoštovanje, premagovanje življenjskih situacij skozi šport in nekakšna navajenost na gibanje in rekreacijo,« predstavi širše prednosti športnega druženja, ki je v časih, ko so se tudi otroci preveč zasedeli in bili primorani postati manj družabni, več kot odlična popotnica za njihov razvoj.