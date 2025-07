Suzana je skoraj 42 let prodajala srečo, zdaj je sreča našla njo

»Še zdaj ne morem verjeti, da sem bila izžrebana. Dobila sem elektronsko sporočilo od Slovenskih novic, da poteka nagradna igra, pa sem tam izpolnila kuponček. Sicer pa imam vaš časopis naročen točno leto dni, od junija lani. En akviziter je ponujal naročnino s popustom, in ker je bil res zelo prijazen, sem ga naročila. In ni mi žal. Rada ga preberem, sploh od septembra lani, ko sem v penziji, imam za to še več časa. Preberem čisto vse, najraje imam reportaže, križanke, vice, tudi glasbene novice, saj rada poslušam narodnozabavno glasbo. Skratka, Slovenske novice so res super časopis,« nam je vesela razlagala Celjanka Suzana Stabus, ko smo z Lidlovim bonom potrkali na njena vrata.

Ponovna uporaba in recikliranje V Lidlu Slovenija se zavedajo pomena ravnanja z odpadki. Zato sledijo načelom krožnega gospodarstva in spremljajo tokove virov v svojih operativnih procesih. Z učinkovitim ločevanjem in pravilnim odlaganjem nastalih materialov omogočajo ponovno uporabo in recikliranje uporabljenih virov ter zmanjšujejo delež odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati. V sklopu trajnostne strategije so se zavezali, da bo embalaža lastnih blagovnih znamk v povprečju vsebovala vsaj 25 % recikliranih materialov. Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

Po pravici, njen obraz nam je bil znan in hitro se je izkazalo, zakaj. Vse življenje je prodajala »srečo« na Loteriji Slovenija. Prvih 17 let je bila redno zaposlena na Loteriji, v edini poslovalnici v Celju, na Stanetovi ulici. Leta 2000 so ji ponudili delovno mesto v Laškem, a je morala odpreti status samostojne podjetnice. V Laškem je nato ostala 20 let. Od 1. januarja 2021 je bila v poslovalnici v celjskem Mercator centru na Hudinji, kjer je delala do 6. septembra lani. Nato se je upokojila. Seveda jo pobaramo, če je kadar koli zadela omembe vreden znesek. »Iskreno, nisem. Le kakšne manjše dobitke, toliko, da se je kdaj kaj povrnilo,« pove. Zato je bila, pravi, našega klica toliko bolj vesela.

Suzana Stabus v Lidlu redno nakupuje. FOTO: Mojca Marot

»To je prva moja vrednejša nagrada v življenju,« poudari naša sogovornica, ki se je pri 52 letih poročila. Njenemu možu je, zanimivo, ime. Seveda jo pobaramo, če je kdaj kdo pri njej zadel kakšen večji dobitek. »Moje, no, naše stranke, so bili zlati ljudje, sploh tiste stalne. Za nekatere je bil obisk loterije obred. Se pa dobro spomnim gospoda, ki je leta 1987, ko smo bili še v Jugoslaviji, igral 3 x 3 in zadel BMW 318i. Takrat sem bila ravno noseča s hčerko. Takrat smo preverjali dobitke s šablonami, in ko sem prišla do tretje vrstice, sem rekla: 'Gospod, pa vi ste avto zadeli.' Tudi on je komaj verjel. Mi je pa v zahvalo prinesel kavo in viski. In takšnih, ki so se oddolžili s kakšno kavico, je bilo res veliko, čeprav seveda nikoli nič ne pričakuješ,« se delovnih let spominja Suzana, ki je marsikdaj srečko kakšnemu otroku kar podarila. In zelo jo je osrečilo, če je bila ravno tista dobitna.

Danes si čas zapolni s peko peciva, v tem je izvrstna, rada popazi tudi vnukinjo Sio, ki je letos končala prvi razred. Velikokrat v domu v Topolšici obišče tudi svojo 91-letno mamo, ki je za svoja leta videti izvrstno, ter starejšega brata Željka, ki je v domu v Impoljci. Suzana še pove, da je v Lidlu stalna stranka in kupuje čisto vse, sploh artikle, ki so v akciji. »Od hrane do knjig za vnukinjo Sio. Zelo sem vesela, da lahko zdaj na blagajni Lidla vplačam tudi loto,« sklene naša presrečna sogovornica in naročnica.

Velika poletna nagradna igra Slovenskih novic in Lidla Slovenija

Od 30. junija do 24. julija podarjamo Lidlovo darilno kartico v vrednosti 200 EUR. Za sodelovanje izpolnite e-prijavnico: