Se bo srečnež oglasil? Gasilci iščejo dobitnika glavne nagrade (FOTO)

Minuli konec tedna, ko so gasilci in gasilke šestnajstih prostovoljnih gasilskih društev iz občin Apače in Gornja Radgona, vključenih v Gasilsko zvezo Gornja Radgona, praznovali svojih prvih 70 let, je PGD Gornja Radgona na območju Pomurskega sejma v mestu penine in sejmov, pripravilo veliko gasilsko veselico.

Organizatorji in glasbeniki iz skupine Modrijani so poskrbeli za nepozaben večer in noč, na stotine in celo tisoče veseljakov, žal pa se je nekomu izmed obiskovalcev najprej nasmehnila sreča, ki pa mu je nato obrnila hrbet.

Organizatorji so namreč na gasilski veselici pripravili tudi bogat srečelov, in glavna nagrada je imela gasilsko številko 112 – masivna leseno kovinska miza z dvema klopema. Vse srečke so bile hitro razprodane.

Po nagrado se vsekakor izplača priti, a le z originalno srečko. FOTO: PGD Gornja Radgona

Nekdo je kupil tudi srečko z glavno nagrado, ki pa je ni prevzel. »Do naslednje nedelje imate čas, da pridete po dobitek. Srečka je označena, tako da vemo, ali je res prava. Za več informacij lahko pokličete na 041-661-603. Po nagrado se vsekakor izplača priti, saj je kar velika vrednost te mize in klopi,« je povedal predsednik PGD Gornja Radgona Benjamin Majc, ki se je hkrati zahvalil vsem, da so njihovo gasilsko veselico obiskali v tako velikem številu.

Dodal je, da bodo vsak na veselici zasluženi evro namenili za nakup gasilske opreme in vozil za društvo.