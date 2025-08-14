S potovalnim kajakom okoli Istre: popoln vodnik za nepozabno morsko avanturo

Če sanjate o večdnevnem veslanju ob čudoviti istrski obali, vas čaka izziv, ki združuje naravno lepoto, fizični napor in nekaj nepredvidljivih situacij.

Pot okoli Istre s potovalnim kajakom ni le turističen izlet, je prava morska ekspedicija, kjer boste spoznali mirne zalive, divje rti in živahna obmorska mesta, hkrati pa se boste morali spopasti z vetrovi, morskim prometom in logistiko kampiranja.

Priprava in kajakaška oprema za pot okoli Istre

Za večdnevno pot potrebujete zanesljiv potovalni kajak z nepremočljivimi prekati, kakovostno veslo, nepremočljive vreče za opremo ter osnovno kamp opremo. Čeprav je pametni telefon z GPS-om koristen, izkušeni kajakaši pogosto uporabljajo tudi klasične zemljevide in naravno orientacijo po soncu.

Načrt poti in največji izzivi

Najzahtevnejši del poti je rt Kamenjak, kjer vas čakajo močni tokovi in trdovraten veter, pogosto naravnost v prsi. To je preizkus vzdržljivosti, kjer večurno veslanje brez popuščanja pomeni razliko med napredkom in vračanjem nazaj. Na severu vas bodo pričakali številni majhni otoki, idealni za krajše počitke in divje kampiranje.

Varnost na morju: kajakaši in morski promet

Največja nevarnost na poti niso morski psi, temveč nepazljivi dopustniki na gliserjih in vodnih skuterjih. Ker ste kot kajakaš počasnejši in manj opazni, se držite bližje obali, prečkanje zalivov pa izvajajte le ob dobri vidljivosti.

Nočitve in oskrba med kajakaškim potovanjem

Kampi ponujajo tuše, trgovine in osnovno infrastrukturo, vendar so pogosto predaleč od obale. Zato mnogi kajakaši izberejo skrite zalive ali samotne otoke, ki jih na istrski obali še vedno ne manjka – zlasti južno od Brestove in v okolici Medulina.

Lepote istrske obale, ki jih ne smete zamuditi

Poleg divje narave vas bo pot popeljala skozi zgodovinska obmorska mesta, kot so Rovinj, Poreč, Novigrad in Vrsar. Vsako od njih ponuja unikaten pečat, čudovite razglede in priložnost za krajši postanek.

S kajakom okoli Istre FOTO: Janez Mihovc

Prestop meje med Hrvaško in Slovenijo

Če pot zaključujete v Sloveniji, se pravočasno pozanimajte o postopkih prestopa meje. V Umagu boste morali opraviti carinske formalnosti, dovoljenje za prehod pa pogosto velja le za isti dan, zato čas načrtujte skrbno.

Trenutno stanje na meji: Mejna kontrola: da, saj velja začasno nadzorovanje državne meje do decembra 2025. Dokumenti: potrebni, cilj je, da imate s seboj veljavno osebno izkaznico (za državljane EU/Schengen) ali potni list (za tretje države). Carinjenje: ne, za osebno potovanje ni carinskih formalnosti.

Avantura, ki ostane za vedno

Plovba okoli Istre s potovalnim kajakom je lahko desetdnevna izkušnja, ki združuje fizični izziv, nepozabne razglede in stik z naravo. Z dobro pripravo, pravilno opremo in spoštovanjem morskih pravil bo to pustolovščina, ki jo boste pripovedovali še dolgo.