S harmoniko do nasmehov: slovenski glasbenik zbral skoraj 15 tisoč evrov za počitnice otrok

Robert Goter je te dni obiskal okoli sto otrok, ki so skupaj z vzgojitelji na Debelem rtiču. Tja so odpotovali tudi po njegovi zaslugi, saj je v začetku aprila, ko je poskušal podreti Guinnessov rekord v najdaljšem igranju na svojo diatonično harmoniko, dobrodelno zbiral denar za velenjsko medobčinsko zvezo prijateljev mladine (MZPM). Skupaj se je zbralo slabih 14.800 evrov in s tem denarjem so jim zdaj omogočili letovanje. 14.800dobrodelnih evrov je doniral. Otroci so bili zelo presenečeni, ko jih je Goter osebno obiskal in jim na harmoniko tudi zaigral. »Pripravil je odličen program, a so ...