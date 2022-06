Raj na zemlji so Krk, Pag in Lošinj

Vsi, ki boste letos dopustovali na priljubljenih hrvaških otokih, kot so Krk, Pag in Lošinj, boste lahko v knjigo počitniških spominov zapisali, da ste oddih preživeli na enem izmed top 10 destinacij, kot so jih označili pri znanem italijanskem portalu za potovanja Si Viaggia.

Za kvarnerske adute so zapisali, da so mali raj, ki se vsako leto bolj razvija. Za zlati otok Krk, na katerem se Slovenci počutimo kot doma, saj ima tam svojo nepremičnino ali pa prikolico v turističnem kampu na tisoče naših državljanov, so zapisali, da je posejan z romantičnimi cerkvami, samostani, bujnimi vinogradi in lepimi ribiškimi naselji. Priporočajo sprehode in kolesarjenje vzdolž polj in kamnitih zidov, obvezno pokušino bele žlahtne kapljice v mestu Vrbnik in kopanje v Baški. Ob boku najbolj severnega otoka na Hrvaškem sta tudi Pag in Lošinj. Slednjega so pri Si Viaggii izpostavili zaradi naravnih znamenitosti, kot je Miomirisni vrt, v katerem se bohotijo nasadi sivke, kadulje, rožmarina in drugega sredozemskega zelenja. Priporočajo izlete z ladjico in opazovanje delfinov.

V neokrnjeni naravi Paga pridelujejo ovčji paški sir in jagnjetino. FOTO: Happy Window, Getty Images

Za ljubitelje zgodovine pa je tudi otok sira, kamna in burje, Pag, otok z dušo, ki nikogar ne pusti ravnodušnega. Zaplata ob Velebitskem kanalu, vzporedno s celinsko obalo, je peti največji hrvaški otok, njegova obala pa meri kar 302 km. Ljubiteljem čistega in modro zelenega morja se tam odprejo nebesa. Zalivčki s prodnato, skalnato ali peščeno podlago, dih jemajočimi skalnimi gmotami, so primerni za družine ali tiste, ki iščejo samoto. Pag je izjemna destinacija za raziskovalce morskih globin in podvodnega življa, v Paški uvali pa se dobro znajdejo srfarji in jadralci. Po nekdanjih ovčarskih poteh se radi zapodijo kolesarji in pohodniki, budnim opazovalcem narave se ponujata kar dva ornitološka rezervata Malo in Veliko Blato, najlepši in najbolj naraven del otoka pa je botanični rezervat Lun z nasadom starodavnih oljk, kjer raste 80.000 dreves.

Seveda ob vsem ne gre spregledati niti kulinarike, ki izvira iz ribištva in ovčereje; izjemno cenjen je trdi ovčji paški sir, zraven katerega se priležejo paška jagnjetina, paški pršut, belo vino, travarica in domači prošek. Prav tako pa za spomin mnogi odnesejo domov mošnjiček soli. Pridobljena po naravni poti iz čistega morja je že stoletja zaščitni znak Paga.