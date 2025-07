Prvič v življenju kaj zadela! Evelini iz Kopra Lidlova nagrada polepšala poletje

Evelina Bukovac iz Kopra sprva ni verjela, da se ji je nasmehnila tolikšna sreča, da je v Lidlovi nagradni igri zadela kar 200 evrov vredno nagrado. Mislila je, da se z njo po telefonu nekdo heca, zato je poklicala hčerko, kaj meni, ali je to mogoče. Toliko večje je bilo veselje, ko se je prepričala, da je vrednostna kartica res njena in da je prvič v življenju nekaj zadela. 67-letni upokojenki bo dobrodošla nagrada olajšala nekaj tednov preživljanja.

Delala je v proizvodnji in kot varnostnica, dokler ni zbolela in se upokojila. Pokojnina pa je skromna. Je mati dveh hčera in babica dvema vnukoma. Dan začne s kavico in prebiranjem Slovenskih novic ter drugih portalov. Poletne dni z možem začenja z zgodnjim odhodom na plažo in se domov vrne še pred vročino. Sta tudi ljubitelja hribov, rada obiščeta Planino pod Golico. Enkrat na leto za nekaj dni najameta apartma v termah, kjer si hrano pripravljata sama.

»Ob lepem vremenu se zelo rada odpraviva v naravo. Denimo do slapu Veli Vir, na Slavnik, Golič, Kojnik, v dolino Dragonje ali na sprehod ob Rižani. Krasne kotičke imamo tudi v tem delu Slovenije,« pove.

Aktivno pomaga živalim, tudi najdenim

Evelina ima veliko srce. Pred letom in pol je posvojila psičko Saško, ki je imela takrat že 12 let. »Vedno sem posvajala starejše pse, največkrat iz zavetišča, ker jih nihče noče. Težko dobijo dom,« pripoveduje sogovornica, ki je že 30 let članica Obalnega društva proti mučenju živali in je ljubezen do živali prenesla na vse družinske člane. »Petnajst let sem bila tudi prostovoljka v Obalnem zavetišču za zapuščene živali.« Še vedno aktivno pomaga živalim, tudi tistim, ki jih najde na cesti. Med drugim hrani dve vrani, tri grlice in nikogaršnje mucke, poskrbi, da imajo ježki in ptice vodo, in podobno.

Priznava, da bo kaj kupila tudi za živalce.

»Ko smo stanovali pri mejnem prehodu Škofije, sem pred kakšnimi 50 leti videla voznika, ki je zaustavil avtomobil in skozi okno na njivo vrgel mačjega mladiča. Šla sem ponj, iz torbe zložila knjige zvezke, vanjo namestila mladička in ga odnesla domov. Mati ni bila navdušena, a smo ga na koncu obdržali.«

Zanemarjanja živali je bilo po njenih besedah od nekdaj veliko, le da se danes o tem več govori. Dobrotnico so takšna in podobna ravnanja z živalmi že kot otroka globoko prizadela. Tudi za njihove posodice bo romala kakšna dobrota iz Lidla. »Redno kupujem v Lidlu. Ko so ga odprli v Šalari, smo ga bili zelo veseli. Kupujem predvsem sadje, zelenjavo ter vegetarijanske in veganske izdelke. Za slednje bi si želela več izbire, saj že 20 let ne jem mesa. Poleg tega kupujem tudi oblačila, obutev, hrano za živali in drugo,« pove ter doda, da je s kakovostjo izdelkov zelo zadovoljna.

