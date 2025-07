Presenetljiv učinek plavanja

Poletje in voda gresta z roko v roki, plavanje pa je brez dvoma ena najbolj zdravih telesnih aktivnosti, ki se jim lahko predajamo ne glede na starost ali telesno pripravljenost.

Kajti ne samo, da osvežuje in sprošča, aktivira še domala vse mišice na telesu, izboljšuje vzdržljivost in pomaga ohranjati zdravo telesno težo. Gre za vadbo, ki ne bremeni sklepov, a učinkuje na celo telo.

FOTO: Alexander Shelegov/Gettyimages

Koristi srcu in možganom

Plavanje krepi srce, izboljšuje krvni obtok in pljučno kapaciteto, hkrati znižuje raven stresa. Bivanje v vodi pomirja živčni sistem, kar prispeva k občutku sproščenosti in duševnega ravnovesja.

Torej ne preseneča, da mnogi prav plavanje izberejo kot način za ponovni zagon po napornem dnevu ali tednu.

Manj znan učinek plavanja

Manj znano, a zelo zanimivo dejstvo je, da ta telesna aktivnost pozitivno vpliva na možgane, zlasti na spomin in kognitivne funkcije.

Znanstvene raziskave namreč kažejo, da lahko redno plavanje izboljša nevronske povezave in spodbuja izločanje hormonov, ki so ključni za učenje in dobro koncentracijo. To pomeni, da vsaka pot v bazen ali skok v morje ne koristi le telesu, temveč izboljšuje tudi delovanje možganov.

FOTO: Gettyimages

Zlasti pri otrocih in starejših lahko igra plavanje ključno vlogo pri razvoju in ohranjanju mentalnih sposobnosti. Poleg tega izboljšuje spanje, zmanjšuje tesnobo in pomaga pri blaženju simptomov depresije.

Če torej iščete dejavnost, ki združuje skrb za telesno in duševno zdravje ter zagotavlja poletno zabavo, je plavanje domala neprekosljivo.