Pravljična dogodivščina v Polhovem Gradcu: po sledeh polha rogovileža

Počitniški dnevi znajo staršem povzročati preglavice – kako zapolniti dolge tedne brez šole? Krajši izleti so odlična rešitev, eden izmed najbolj očarljivih pa je obisk Polhovega doživljajskega parka v Polhovem Gradcu.

Park se začne pri slikoviti polhograjski graščini, kjer otroci dobijo posebno nalogo – pomagati polhu poiskati nov dom. Izgnali so ga namreč grofje, ker je bil preglasen na grajskem podstrešju. Zgodba polha rogovileža otroke že na začetku popelje v svet domišljije in igre.

Sledite kažipotom od graščine mimo čebelarskega doma in že se znajdete na poti, obdani z lesenimi skulpturami, igrivimi postajami in učnimi tablami. Pot je večinoma ravna in primerna tudi za najmlajše pohodnike, začetni vzpon pa ni prezahteven. Če želite, jo lahko podaljšate do Polhograjske gore oziroma Svetega Lovrenca.

V tematskem parku vam družbo delajo še druge živali, ne samo polhi.

Doživetje ni le zabavno, ampak tudi poučno – otroci in odrasli spoznavajo bogat živalski in rastlinski svet tega območja. Polhova pot se prepleta z Blagajevo, ki vodi skozi gozd in razkriva številne naravne posebnosti. Zaradi raznolikosti okolja tukaj uspeva večina slovenskih drevesnih in grmovnih vrst.

Za popolno izkušnjo priporočamo, da otroci pred obiskom preberejo slikanico Polh rogovilež, saj jim bo zgodba pomagala globlje doživeti park. Celotna pot, z vsemi postajami, traja od ene do dveh ur, odvisno od tempa in želje po igri.

Izlet lahko obogatite še z ogledom graščine in obiskom Muzeja pošte in telekomunikacij. Zabava, poučnost in sprostitev – vse na enem mestu. Polhov Gradec vabi v naravno in pravljično pustolovščino za vso družino.