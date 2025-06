Potovalna lekarna naj ne bo stvar improvizacije, prilagodimo jo destinaciji

Potovalna lekarna je ključna spremljevalka vsakega oddiha, sploh če se na pot odpravljamo z otroki, starejšimi osebami, družinskimi člani s kroničnimi boleznimi ali v oddaljene kraje z omejenim dostopom do zdravstvenih storitev. Vsebina naj bo prilagojena posamezniku, njegovim zdravstvenim potrebam in okolju, kamor potuje, svetuje mag. Darja Potočnik Benčič, predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.

Izbira destinacije naj ne temelji le na željah, ampak tudi na zdravstvenih okoliščinah.

»Potovalna lekarna naj ne bo stvar improvizacije. Svetujemo, da jo sestavite glede na svojo zdravstveno zgodovino, trajanje in način potovanja ter starost,« poudarja Darja Potočnik Benčič. Med obvezno opremo spadajo sterilne gaze, obliži, povoji, škarje, pinceta, termometer, kreme za sončenje z ustreznim zaščitnim faktorjem, repelenti, antiseptični robčki in razkužilo za roke.

Ne pozabimo na zdravila za najpogostejše težave, kot so bolečine in povišana temperatura, prebavne težave, alergije, slabost, kapljice za nos in oči, lokalna mazila in negovalna sredstva. »Izbira destinacije naj ne temelji le na željah, ampak tudi na zdravstvenih okoliščinah. Farmacevti pogosto svetujemo, naj ljudje razmislijo o podnebju, saj lahko visoke temperature ali vlaga vplivajo na zdravje in učinkovitost zdravil. Pomislimo tudi na higienski standard, kajti v manj razvitih krajih so prebavne okužbe in težave pogostejše. Pomemben je tudi dostop do zdravstvene oskrbe, upoštevati moramo posebna tveganja, kot so lokalne nalezljive bolezni, izbruhi bolezni, potrebe po cepljenjih ali drugi preventivni ukrepi.«

Več tednov prej

Upoštevamo tudi vrsto dopusta, denimo, če bomo taborili, bivali na prostem in se športno udejstvovali, potrebujemo več opreme in druge zaščite, nujna zdravila in pripomočke za morebitne poškodbe, različne repelente. Posebno pozorni smo, kot rečeno, če potujemo v oddaljene kraje, kjer so morda potrebna dodatna cepljenja.

»Priporočamo, da začnete preverjati zahteve vsaj štiri do šest tednov pred potovanjem, saj določena cepljenja zahtevajo več odmerkov ali nekaj tednov za razvoj imunosti, pravočasno je treba nabaviti in začeti uporabljati tudi zdravila. Pozorni smo predvsem na možnost hepatitisov A in B, tifusa, rumene mrzlice, malarije, stekline, pogosto so potrebna tudi potrdila za mejne prehode,« svetuje sogovornica.

Poleti in na potovanju so zdravila pogosto izpostavljena višjim temperaturam, vlagi in svetlobi.

Če imamo predpisana zdravila, preverimo njihov rok uporabnosti in seveda ustrezno zalogo, da bo zadostovala za ves dopust. »Poleti in na potovanju so zdravila pogosto izpostavljena višjim temperaturam, vlagi in svetlobi, kar lahko zmanjša njihovo učinkovitost ali celo varnost. Hranite jih v originalni embalaži, skupaj z navodili. Za zdravila, občutljiva za toploto, uporabite termo torbo ali hladilno vrečko. Vsa hranite v ročni prtljagi, tako zaradi zapletov, ki se na poti lahko zgodijo, kot tudi pogojev shranjevanja. Če prenašate tekoča zdravila nad 100 ml, imejte s seboj zdravniško potrdilo!« opozarja predsednica Lekarniške zbornice Slovenije in starše majhnih otrok opominja, naj nikar ne pozabijo na zdravila v sirupih, svečkah in žvečljivih oblikah, rehidracijske praške in zadostne količine vode na poti: »Pri rabi repelentov preverite starostne omejitve, pozorni smo pri higieni, zato se vedno založimo z zadostnimi količinami vlažnih robčkov, plenic, izdelkov za nego ritke, nadomestnega mleka. Ne pozabite na sredstva z zelo visokim zaščitnim faktorjem!«

Potovanje z majhnim otrokom ima svoje zakonitosti. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Preverimo zalogo zdravil na recept. FOTO: Mukhina1/Getty Images

