Popolne za sanjski dopust: 11 najlepših plaž na svetu (FOTO)

Zakaj se letos ne bi na počitnice podali tja, kjer se skrivajo pravi rajski kotički?

A kje najti najlepše plaže na svetu? Katera je najčistejša? Dobra novica: čudovite plaže so tudi v Evropi, če pa vam čas in proračun dopuščata, obiščite pravljične bele plaže na Sejšelih, Havajih ali v Avstraliji.

Spletna stran TripAdvisor je teh 11 razglasila za najlepše na svetu.

Plaža Falésia, Algarve, Portugalska

Zlata peščena plaža pod impresivnimi klifi z dih jemajočim modrim morjem.

Najlepša je ob sončnem zahodu, največ miru pa zagotavlja izven sezone.

Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Italija

Zajčja plaža na otoku med Sicilijo in Tunizijo očara s kristalno čisto vodo, belim peskom in zajčki, ki obalo obiščejo ob sončnem zahodu.

La Concha, San Sebastián, Španija

Ogromna mestna plaža s pogledom na okoliške gore Monte Igueldo in Monte Urgull. V prevodu je njeno ime školjka, saj je plaža v obliki teh prebivalcev morja.

Plaža Kaanapali, Maui, Havaji

Kilometri bele obale, kjer so nekoč počivali havajski kralji. Danes priljubljena za plavanje, potapljanje in opazovanje rib.

Plaža Grace Bay, otočje Turks in Caicos, Karibi

Rajski razgled z mehkim peskom in mirno vodo. Je del nacionalnega parka in idealna za vodne športe ali brezskrbno poležavanje.

Anse Lazio, Sejšeli

Eksotična plaža s palmami, turkizno vodo in dramatičnimi skalami. Prava izbira zlasti za ljubitelje potapljanja.

Plaža Manly, Avstralija

Zibelka deskanja in priljubljena destinacija nedaleč od Sydneya. Do tja se pripeljete s trajektom, in uživate na dolgi peščeni plaži z drevoredom.

Plaža Eagle, Aruba

Raj z belim peskom, in modrim morjem. Največja plaža na otoku je odlična za miren oddih.

Plaža Siesta, Florida, ZDA

Na otoku Siesta Key. Idealna je za tiste, ki imajo raje manj valov in bolj plitvo morje. Peščena, brez kamenja, z azurno modro vodo.

Plaža Entalula, Filipini

Na otoku Palawan; kristalno čista voda, beli pesek in apnenčaste stene. Forbes jo je uvrstil med najlepših deset plaž na svetu.

Plaža Pilar, Kuba

Na otoku Cayo Guillermo. Dolga je 500 metrov, obdana s peščenimi sipinami in dostopna le turistom. Mirno okolje z drobnim belim peskom je idealno za oddih.

Kje je najlepša plaža na svetu?

Po TripAdvisorju je letos najlepša plaža na svetu Falésia na Portugalskem. Vendar, kot vedno imajo vsake oči svojega malarja.

Če iščete bolj avanturistično izkušnjo, bi bila boljša izbira Baia do Sancho v Braziliji, ki je osamljena in dostopna le po lestvah in skalah.

Katera je najčistejša plaža na svetu?

Whitehaven Beach v otočju Whitsunday (Avstralija) velja za najčistejšo plažo na svetu.

Fini bel pesek, čista voda, kjer živijo mladi morski psi in raže, dostopna je le z ladjo, piše Miss7.