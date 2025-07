Poletni reševalci na kolesih skrbijo za varnost na izolskih plažah in ulicah

Na izolskih ulicah in plažah so tudi letos znova prisotni dobro znani in med občani ter turisti odlično sprejeti reševalci na kolesih, zaposleni v Reševalni službi slovenske Istre Zdravstvenega doma Izola. Poletna reševalna služba, ki velja za eno od posebnosti izolskega obalnega pasu, je delo začela v sredo, delovala pa bo predvidoma do prvega konca tedna v septembru – ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Reševalci na kolesih so se izkazali kot še posebno nepogrešljivi na območjih, kamor z reševalnim vozilom ni mogoče dostopati – na primer na plažah, kopališčih in v peš conah. Gre za pristop, ki pomembno skrajša odzivne čase in reševalce hitro pripelje do ljudi v stiski.

Na teren se vedno odpravita po dva reševalca. Eno električno kolo je opremljeno z defibrilatorjem ter pripomočki za oživljanje in sproščanje dihalnih poti, drugo pa ima material za prvo pomoč.

Nepogrešljivi so tam, kamor z reševalnim vozilom ni mogoče dostopati.

Izjemno cenjena služba

»Ko nekdo potrebuje pomoč, ekipo aktivira dispečer zdravstvenega dispečerskega centra ter reševalce na kolesih na kraj dogodka usmerja enako kot vse druge enote nujne medicinske pomoči,« navajajo na izolski občini. Prav ta odzivnost in bližina ljudem sta ključni prednosti reševalne službe na kolesih.

Občina Izola je zagotovila kolesa, opremo in finančna sredstva za nemoteno delovanje takšne oblike pomoči.

Zamisel o reševalcih na kolesih v Izoli se je pojavila leta 2015, ko je nekaj reševalcev ponudilo svoja kolesa, na katera so namestili reševalne kovčke. Prvič so se preizkusili na maratonu, od 2018. pa so stalnica izolskega poletja. Da gre za izjemno cenjeno službo, potrjujejo domačini in turisti.