Poletna past za mehur: vnetja pogostejša zaradi vročine in premalo tekočine

Močna in pogosta nuja po uriniranju, pekoč in boleč občutek pri odvajanju vode, majhna količina, motna barva in neprijeten vonj urina ter bolečina v medenici: vse to so znaki nadležnega vnetja mehurja, ki ga največkrat povzroči bakterija E.coli. Vnetje je zaradi krajše sečnice ter bližine anusa in vagine občutno pogostejše pri ženskah, večkrat pa se zaradi potenja in nezadostnega pitja tekočine pojavi poleti.

Po domače prehlajen mehur lahko ob neukrepanju napreduje vse do vnetja ledvic, ki je zelo resno obolenje, prepoznamo pa ga po vztrajni bolečini v hrbtnem predelu v višini ledvic, povišani telesni temperaturi, slabosti in bruhanju. Zato že vnetje mehurja obravnavamo zelo resno in si že ob prvih znakih pomagamo s pitjem veliko vode ter izogibanju alkoholu, kavi in sokovom. Uživamo pripravke na osnovi brusnic, ki so na voljo v lekarni brez recepta, če pa se počutje ne izboljša, čim prej obiščemo zdravnika, ki bo najverjetneje predpisal antibiotično zdravljenje.

Boli in peče. FOTO: Patchanan Promunat/Getty Images

Manj estrogena

Vnetje mehurja je mogoče preprečiti, in sicer s preprostimi vsakdanjimi ukrepi. Pijemo veliko tekočine in redno praznimo mehur; na malo potrebo se odzovemo takoj, dlje ko so bakterije v mehurju, več škode lahko povzročijo. Roke si umijemo že prej, da ne bi pri brisanju zanesli bakterij na intimno področje. Brišemo se vedno od vagine proti anusu. Uriniramo čim prej po spolnem odnosu in si umijemo intimni predel. Izogibamo se tamponom, saj lahko pri tem v vagino vstavimo tudi bakterije, zelo previdni smo tudi pri uporabi diafragme, kjer smo zelo pozorni na ustrezno higieno.

Predvsem ženske v menopavzi naj bodo pozorne tudi na zdravje sečil, saj so stene mehurja zaradi zmanjšane ravni estrogena tanjše in dovzetnejše za okužbe. Poleti takoj po kopanju slečemo mokre kopalke, saj je vlažno in toplo okolje idealno gojišče bakterij in glivic, nosimo zračno spodnje perilo in oblačila.

Vnetje največkrat povzroči bakterija E.coli. FOTO: Nathan Devery/Getty Images

Kot rečeno, lahko vnetje mehurja hitro odpravimo z antibiotiki, a je možnost ponovitve okužbe velika, zato se dosledno držimo zgornjih preventivnih ukrepov.