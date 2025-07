Poletna past za lase: kako jih zaščititi pred soncem, soljo in klorom

Poletje prinaša sonce, morje, bazene in dolge dneve na prostem – a vse to, kar koristi našemu telesu in umu, lahko obremenjuje lase in lasišče. Močno UV-sevanje, sol, klor in pogosto umivanje lahko lase izsušijo, jih naredijo lomljive, brez sijaja in povzročijo draženje lasišča. S pravilno nego se lahko temu izognemo.

Tako kot kožo je treba tudi lase zaščititi pred nevarnimi sončnimi žarki, saj ti lahko poškodujejo lasno strukturo, barvo in naravna olja. Glavo zaščitimo z nošenjem klobuka ali rutke, še posebno med najmočnejšo pripeko. Na trgovskih policah so na voljo različni preparati za zaščito las pred UV-žarki, ki ustvarijo zaščitni film in preprečujejo njihovo izsušitev.

Proti slednji nadlogi se borimo tudi z dodatnim vlaženjem; izberemo balzame in maske z vlažilnimi sestavinami, kot so aloja vera, kokosovo olje, pantenol ali hialuronska kislina. Globinska hranilna maska enkrat do dvakrat na teden bo pomagala obdržati prožnost in lesk. Ker si lase v vročih mesecih zaradi potenja, morske soli ali klora umivamo pogosteje kot sicer, je nujno, da izberemo blag šampon brez sulfatov, ki ne izsuši lasišča.

Na voljo so različni preparati za zaščito las pred UV-žarki, ki ustvarijo zaščitni film. FOTO: Triocean/Getty Images

Speremo s sladko vodo

Dopust je namenjen počitku in sproščanju, oboje pa si zaslužijo tudi naši lasje; prizanesimo jim z grobimi elastikami, tesnimi čopi, kitami, raje jih samo nežno spnimo ali imamo spuščene, sušenje naj bo čim bolj naravno – uporaba vročega zraka in likalnikov jih namreč še dodatno poškoduje.

Brez zdravega lasišča ni lepih las.

Klor v bazenih in sol v morju lase razjedata, tanjšata zaščitni sloj in povzročata lomljenje. Preden se podamo v vodo, jih je priporočljivo navlažiti s čisto sladko vodo – mokri bodo manj vpijali škodljive snovi. Tudi po plavanju jih speremo z mlačno sladko vodo in nanesemo hranilni balzam ali pršilo za obnovo.

S pravilno nego bodo zdravi in sijoči. FOTO: Mariia Vitkovska/Getty Images

Brez zdravega lasišča ni lepih las, zato mu je treba nameniti posebno pozornost. Enkrat na teden mu privoščimo piling ali uporabimo čistilni šampon, v zadnjem času so razmah doživela tudi namenska olja, ki jih nekaj ur pred pranjem vmasiramo v lasišče in tako poskrbimo še za boljšo prekrvavitev. Kdor ima občutljivo kožo, naj poseže po naravnih, blagih sestavinah, denimo šamponih s kamilico ali oljem čajevca.

Za konec ponovimo mantro, da se lepota začne od znotraj, zato je nujno, da poleti skrbimo za dovoljšen vnos tekočine, uživamo sadje in zelenjavo, bogato z vitamini A, C in E, ter minerale, kot sta cink in železo. Zdravje las podpirajo tudi maščobne kisline, tudi omega-3, ki so denimo v lanenem olju ali ribah.