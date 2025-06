Poglejte, s čim so policiste sredi kontrole presenetili občani! Javno so se jim zahvalili

Medtem ko Slovenijo zajemajo ekstremne poletne temperature, ki se v zadnjih dneh povzpnejo tudi čez 35 stopinj Celzija, so iz Celja prišle besede hvaležnosti, ki razkrivajo, da človeška solidarnost ne pozna meja – niti med pregreto asfaltno cesto.

Policisti so se na družbenem omrežju Facebook javno zahvalili občanom, ki so jim v času prometnega posredovanja prinesli vodo in olajšali delo v neznosni vročini.

»Hvala iz srca!«

Policisti Policijske uprave Celje so se znašli v zahtevnih razmerah, ko so urejali promet po prometni nesreči na relaciji Škofja vas – Arclin. Med opravljanjem nalog pod žgočim soncem so mimoidoči pokazali svojo prijaznost in prinesli vodo, s čimer so policistom dali vedeti, da njihovo delo ni samoumevno.

»Policisti se iz srca zahvaljujemo občanom, ki so nam danes, med urejanjem prometa po prometni nesreči na relaciji Škofja vas - Arclin, v hudi vročini prinesli vodo. Ogromno nam je pomenilo. Hvala iz srca,« so zapisali v objavi, ki je hitro dosegla številne odzive.

Komentarji pod objavo polni topline

Objava na Facebooku je med uporabniki sprožila val pozitivnih komentarjev. Mnogi so izpostavili, kako pomembno je medsebojno spoštovanje – ne glede na uniformo:

»Pohvalno in prav lepo je prebrati, kako človek človeku ponudi pomoč.«

»Bravo občani. Občani so ljudje. Bodite ljudje tudi policisti...«

»Majhna pozornost velikih ljudi.«

»Ljudje smo po srcu dobri. Vedno priskočimo na pomoč, smo pa na cesti večkrat grešniki.«

»Hvala, ker ste nam v pomoč in varuhi vseh nas. Lepo tudi vi ste ljudje, ki skrbite za našo varnost.«

»Lepa gesta. Ljudje vas cenimo, ker skrbite za našo varnost in mir. Da bo vedno tako.«

Odzivi dokazujejo, da med ljudmi še vedno prevladuje čut za sočloveka – tudi takrat, ko gre za predstavnike oblasti, ki vsak dan tvegajo svoje zdravje in življenje za varnost vseh.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.