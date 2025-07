Podzemlje, vulkani in največji grad pri nas – dobrodošli v Vulkaniji!

V slikovitem kraju Grad na Goričkem, kjer je pred približno tremi milijoni let iz globin Zemlje bruhnila lava, danes stoji Doživljajski park Vulkanija. Tu obiskovalce pričakuje prav posebno potovanje – spust v središče goričkega vulkana, pot skozi geološko zgodovino Zemlje in spoznavanje skrivnosti, ki jih skriva podzemlje. Zanimive naravoslovne vsebine so prepletene z otroško domišljijo, v ospredju pa je simpatičen vodnik, krtek Oli, čigar ime ni izbrano naključno.

Olivin in največji grad pri nas

V svet dogodivščin in vulkanov mlade in stare popelje Oli.

Krtek Oli je dobil ime po mineralu olivinu – enem od ostankov vulkanske preteklosti tega območja. Čeprav ga ni v količinah, ki bi omogočale gospodarsko izkoriščanje, so ga domačini vseeno vključili v svojo turistično zgodbo. Še pomembnejša sled vulkanske aktivnosti pa je kamnina bazaltni tuf, ki je bila v preteklosti pogosto uporabljena v gradbeništvu. Na Goričkem še danes najdemo starejše hiše, grajene delno ali v celoti iz tega kamna.

Iz bazaltnega tufa je zgrajen tudi Grad Grad – mogočna graščina z impresivno zgodovino. Z 800-letnim stažem in kar 365 sobami je največji grad v Sloveniji. Pripoveduje se, da je nekdanji lastnik vsak dan v letu spal v drugi sobi. Morda je to zgolj legenda, a se lepo sliši. Skozi stoletja je doživljal številne prezidave in razširitve, kar mu je prineslo status najobsežnejšega grajskega kompleksa v državi.

Okolica gradu je prav tako zanimiva – mnogi verjamejo, da gre za območje s številnimi energijskimi točkami. Te naj bi bile prisotne pred glavnim vhodom, pri izviru studenca in celo na grajskem dvorišču.