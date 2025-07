Podražitve in kriza temu priljubljenemu hrvaškemu letovišču ne prideta do živega

Podatki Hrvaške turistične skupnosti (HTZ) kažejo, da je letošnji obisk tujcev manjši, kot je bil v prejšnjem letu, pri tem se je najbolj opazno zmanjšal obisk državljanov Nemčije, medtem ko se je obisk domačih, hrvaških gostov povečal ali ostal na enaki ravni. Hrvaška je ob začetku sezone pozvala gostince in lastnike namestitev k zmernim in razumnim cenam.

Kljub temu obstajajo lokacije, ki jim ne podražitve in ne morebitna svetovna kriza ne pridejo do živega. Ena od njih je priljubljeno letovišče v bližini Lovrana in Opatije na vzhodnem delu Istre in Kvarnerja – Moščenička Draga, znana po čudoviti, dva kilometra dolgi prodnati plaži, kristalno čisti vodi in lepi sprehajalni poti, ki vodi po vsej obali.

Dva kilometra dolga plaža Sipar poka po šivih.

Glavna znamenitost slikovitega ribiškega naselja, ki ga v zadnjem času mnogi primerjajo z italijanskim biserom v bližini Genove Portofinom, je plaža Sipar, in ta te dni poka po šivih zaradi množice obiskovalcev, ki se trudijo na njej poiskati svoj prostorček pod kvarnerskim soncem. Komur ne uspe na začetku plaže, kjer je gneča res velikanska, se mora precej daleč sprehoditi, da najde kaj prostora.

Kraju dajejo čar številne zanimive razkošne vile, ki se dvigujejo nad plažo in pričajo o nekdanjem bogastvu plemstva.

Za plažo, ki spada med najlepše v Kvarnerju in na hrvaški obali, pravijo, da je nastala na mestu, kjer se gora Učka potopi v morje, kamenčke pa da je s seboj prinesel Draški potok, ki izvira na pobočjih Učke. Poleg teh dajejo čar kraju številne zanimive razkošne vile, ki se dvigujejo nad plažo in pričajo o nekdanjem bogastvu plemstva iz časov avstro-ogrske monarhije, ki so jih zgradili, na primer Vila Zagreb in Vila Marija.