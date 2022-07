Po tedenski furi nagrajenca Jožeta čaka piknik (FOTO)

Jože Lebeničnik je 46-letni avtoprevoznik iz Spodnje Loke, to je pri Lukovici. Tako kot se zaveda, da je avtoprevozništvo zdaj eden najbolj iskanih poklicev, se zaveda tudi, da je avtoprevozništvo pomemben znanilec opuščanja kmetijstva. Tudi pri njih doma je bilo žal tako.

Prej so imeli kmetijo z živino, a ko je njegovega očeta doletela bolezen, se je moral Jože pri komaj dopolnjeni polnoletnosti zaposliti in sesti za volan. Kmetijstvo in živinorejo so bolj ali manj opustili, naš bralec Jože pa je pokazal, kako življenjske okoliščine najstnika na lepem spremenijo v najbolj odgovorno osebo.

Odtlej je domala vsak dan na poti, na stotisoče kilometrov je že za njim. Največkrat se njegov delovni teden začne že v nedeljo zvečer in se konča šele v petek popoldne. V zadnjem času vozi večinoma v Italijo, in sicer za papirniško industrijo. V kamniškem Calcitu prevzame mokro robo, kakršno je, denimo, kalcijevo karbonatno polnilo, uporabljajo ga v proizvodnji papirja.

In tudi to zgodnje jutro, ko smo ga poklicali in mu sporočili, da je postal srečni dobitnik Lidlove darilne kartice v vrednosti 150 evrov, prepričan, da se je hotel nekdo ponorčevati, nam sprva ni povsem verjel, je naložil cisterno, do vrha napolnjeno z omenjenim polnilom, na njegovo presenečenje pa mu tokrat ni bilo treba prav daleč, temveč le do Vevč in tamkajšnje papirnice.

Ve, kako bo uporabil Lidlovo darilno kartico.

Prav tam smo ga na njegovo veliko presenečenje pričakali ter samo še enkrat več dokazali, da je Poletna nagradna igra Slovenskih novic in Lidla Slovenija hudo resna zadeva, ki še naprej preseneča in nagrajuje.

Njegova partnerica Mateja je Jožeta, ta pripada družini, ki je bila dolga leta naročena na Slovenske novice, pripadnost Slovenskim novicam pa Jože nadaljuje tudi po smrti svojih staršev, prijavila za to nagradno igro. Kolikokrat sta že sodelovala, pa ni bilo nič. Tokrat pa se jima sreča le nasmehnila.

Jože obljublja najmanj piknik, na katerem se bodo na žaru pražile Lidlove mesne dobrote, te pa bodo spremljali seveda še drugi izdelki iz verige 63 Lidlovih trgovin po Sloveniji, Jožetu Lebeničniku je še najbližja tista v Domžalah.