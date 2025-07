Plaža, ki povezuje: Velenje ustvarilo prostor za otroke, mame, invalide in radovedne

Mnogi si za poletno ohladitev ne izberejo morja, raje imajo reko ali jezero. Tudi Velenjsko jezero že privablja obiskovalce, tamkajšnja plaža je zasijala v povsem novi podobi.

Dostop je zdaj omogočen vsem, tudi invalidom in mamicam z vozički, veliko je zelenja, bogatejša je gostinska ponudba. Eno najlepših naravnih kopališč pri nas, ki je sedemkrat zapovrstjo prejelo najvišjo nagrado, ostaja brez konkurence in ponuja zares kakovostno preživljanje prostega časa vsem generacijam. Obiskovalcev je bilo že prvi dan po uradnem odprtju res veliko. »Priznam, da sem danes prišla iz radovednosti, da vidim, kako je. Nazadnje sem bila tu septembra lani, ko sem za kopanje izkoristila topel dan. Lahko rečem samo: prelepo! Letos bo to moja destinacija kar celo poletje. Vsaj ob koncih tedna,« nam je povedala Šoštanjčanka Mirela Lalić, ki je prišla na velenjsko plažo s prijateljico in njeno vnukinjo. »Z njo bom lahko šla petkrat na igrala, tako so nam povedali. Za naprej bo treba nekaj plačati,« nam je dejala osnovnošolka, 12-letna Sara.

»Lahko rečem samo: prelepo!«

Da so vsem učencem v osnovnih šolah ter dijakom srednjih šol v Velenju razdelili zapestnice, skupaj več kot 5000, s katerimi bo vsem omogočen petkratni brezplačen obisk vodnih igral, je potrdil velenjski župan Peter Dermol. »Za vstopnino smo se odločili zaradi vse več vandalizma. Z zapestnicami bomo imeli večji nadzor, večja bo tudi varnost,« pravi Dermol.

Bogatejša je tudi gostinska ponudba v ličnih lesenih hišicah.

Uporaba vodnega parka bo obiskovalce stala različno: za 30 minut bo treba odšteti tri evre, za eno uro pet evrov, poldnevna uporaba (5 ur) bo stala 15 evrov, celodnevna (10 ur) 20 evrov, tedenska (7 dni) pa 70 evrov. V ceno je vključena uporaba rešilnega jopiča, ki je obvezna, za varnost bodo skrbeli usposobljeni reševalci iz vode. Območje plaže je bogatejše tudi za 22 novih avtohtonih dreves ter številne trajnice in grmovnice, ki bodo ustvarile več naravne sence in pripomogle k prijetnejši mikroklimi. Brežine na vzhodnem in zahodnem delu plaže so utrjene z ekološko neoporečnim prodnatim materialom, ki izboljšuje stabilnost ter omogoča prijaznejši stik z jezerskim obrežjem. Obnovili so tudi osrednji pomol in južno zelenico, postavili več novih klopi, dve slačilnici, dva tuša in pitnik.