Pet osnovnih poletnih nasvetov za nego las: zaščitite jih pred soncem

Dermatologinja Wilma Bergfield s klinike Cleveland opozarja: »UVA in UVB žarki lahko poškodujejo zunanjo plast lasnega vlakna, kutikulo, kar vodi do izgube sijaja, lomljenja in suhosti las.

S pravimi izdelki in rutino lahko preprečite škodo in celo poletje ohranite svoje lase zdrave ter sijoče.«

Kako jih zaščititi pred močnimi sončnimi žarki?

Uporabljate izdelke za lase z UV-zaščito

Izdelki z UV-zaščito so v poletnih mesecih ključni. Ti zagotavljajo zaščito pred soncem, preprečujejo bledenje barve in ohranjajo zdravje las, povečujejo sijaj in preprečujejo izsušitev.

Kaj narediti?

Uporabljajte šampone, balzame in druge izdelke z UV-filtri. Ti tvorijo zaščitno plast, ki preprečuje prodor UV žarkov pod površino las, in zmanjšujejo tveganje za poškodbe.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Nanašajte hranilna olja in serume za lase

Olja in serumi navlažijo lase in jim pomagajo ohranjati vlago, krepijo lasna vlakna, izboljšajo zdravje lasišča, lasem zagotavljajo sijaj in jih ščitijo pred vročino.

Kaj narediti?

V poletno nego vključite serum ali olje z UV-zaščito, denimo arganovo olje. Nanašajte ga na konice in jih ohranite zdrave ter elastične.

Izbirajte prave pričeske

S spenjanjem las se zmanjša neposredna izpostavljenost soncu. Kite in fige denimo preprečujejo vozlanje in poškodbe, rutke in trakovi so čudovit način za obrambo pred vplivi pred UV-žarkov, nizek čop ohranja lase sproščene, a zaščitene.

FOTO: Gettyimages

Nosite širok slamnik

Ni le modni dodatek, nudi tudi fizično zaščito las in lasišča pred UV-žarki. Idealen za na plažo ali sprehod po mestu.

FOTO: Gettyimages

Ne pozabite na redno hidracijo

Sonce in vročina povzročata izgubo vlage v laseh.

Da bi jim to povrnili, čez dan pijte dovolj vode, uživajte hrano z visoko vsebnostjo vode (lubenica, kumare, melone), uporabljajte vlažilne šampone, balzame in maske, las ne umivajte prepogosto in tako ohranite naravna olja, razmislite o uporabi vlažilca zraka v notranjih prostorih.

FOTO: Liudmyla Supynska/Gettyimages

Zaključek

Z vključitvijo teh petih korakov za nego las boste svoje lase zaščitili pred škodljivimi vplivi sonca in vse poletje ohranili njihov zdrav, sijoč videz, svetuje portal gkhair.com.