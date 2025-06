Osvežitev poletja z Lidlom: začela se je nagradna igra za darilne kartice v vrednosti 200 evrov

Ne glede na to, ali je pred nami poletje, polno užitkov, lenarjenja, druženja in zabavanja, ali pa se bomo utapljali v delu, osvežitev bo v vsakem primeru dobrodošla. Zanjo bo tudi letos poskrbel Lidl Slovenija, ki bralke in bralce Slovenskih novic znova vabi k sodelovanju v bogati nagradni igri. Z začetkom danes, 30. junija, ko je na voljo prva prijavnica za tiste, ki si upajo poskusiti srečo, akcija pa poteka do vključno 22. julija, ko bo zadnjič ponujena možnost za privlačno nagrado: darilni bon v vrednosti 200 evrov!

Z bogato in odgovorno ponudbo skrbijo za vsakdanje potrebe celotne družine.

Prijavnico poiščite vsak dan v tiskani izdaji Slovenskih novic, v tedenskih izdajah Nedeljskih novic ter revije Suzy in v digitalni obliki na spletni strani ter ne zamudite priložnosti za poln voziček dobrot in drugih izdelkov po izbiri. Kar 20 srečnežev se bo razveselilo privlačne nagrade v obliki Lidlove darilne kartice, ki lahko v neugodnem obdobju podražitev olajša vsakdanji nakup nujnih gospodinjskih potrebščin ali poskrbi za bogatejši poletni piknik ali zabavo.

Enajsta sezona projekta Hrana ni za tjavendan je presegla lanske vrhunske dosežke.

Prijazni do okolja

V središču Lidlove dejavnosti so vedno kupci. Prizadevajo si za najvišjo kakovost po ugodnih cenah in želijo s ponudbo lastnih in uveljavljenih blagovnih znamk zadovoljiti vsakdanje potrebe vsake družine. Številne nagrade in certifikati, ki so jih prejeli v preteklih letih, potrjujejo njihovo dobro delo, v središču njihove pozornosti pa je vedno tudi varovanje okolja. Trajnostna pobuda Ustvarimo boljši svet spodbuja k vsakodnevnemu izpolnjevanju zaveze h kakovosti. Prizadevajo si za manj sladkorja in soli, več ekološko pridelanih živil; stavijo na izdelke, ki niso le okusni, temveč tudi pridelani in zapakirani prijazno do okolja. S konkretnimi cilji in ukrepi prispevajo k varovanju okolja, k odgovornemu in trajnostnemu ravnanju spodbujajo tudi zaposlene, v dobavni verigi pa so še zlasti pozorni na brezpogojno varstvo človekovih pravic ter standardov za dobro ljudi in živali.

Kakovost je njihovo osrednje vodilo. FOTO: Lidl Slovenija

Enajsta sezona projekta Hrana ni za tjavendan, ki ga izvajata program Ekošola in podjetje Lidl Slovenija, je presegla lanske vrhunske dosežke. Skupno je v sezoni 2024/2025 sodelovalo 17.049 otrok iz 302 vrtcev, osnovnih in srednjih šol, kar je največ ustanov doslej. Ob podpori več kot 1400 mentorjev so z različnimi dejavnostmi količine odpadne hrane v povprečju zmanjšali za 30 odstotkov, najuspešnejši celo za 85 odstotkov. Z lepo udeležbo in zavidljivimi rezultati so postavili nove rekorde, ob zaključku na Gradu Fužine na začetku meseca pa so najuspešnejši prejeli nagrade in priznanja.

Marca 2022 so v Lidlu Slovenija preklopili na 100-odstotno zeleno elektriko. FOTO: Mp Produkcija

V Lidlu Slovenija so tudi letos pristopili k sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije v dobrodelni akciji Pomežik soncu, programu, ki omogoča letovanje otrok s posebnimi potrebami, Lidl pa si je letos že šestič prislužil mednarodni certifikat Top Employer Slovenija in Top Employer Europe kot podjetje, ki z izjemnimi kadrovskimi praksami, razvojnimi programi za zaposlene ter skrbjo za pozitivno in prijetno delovno okolje izstopa v svetovnem merilu.

Rekordna udeležba v 11. sezoni projekta Hrana ni za tjavendan FOTO: Lidl Slovenija

Nagradna igra je kot val osvežitve s prvo prijavnico v vaš dom tako pljusknila že danes, za darilno kartico v vrednosti 200 evrov pa se lahko, kot rečeno, potegujete vse do 24. julija.