Osem nasvetov, kako lažje preživeti vročinske valove

Večina celo leto komaj čaka, da pride poletje, obdobje, ko so na prvem mestu sprostitev, dobra hrana in počitnice, toda letos nas je že na samem koledarskem začetku čakal prvi vročinski val.

Tem smo zadnja leta pogosto priča in lahko močno vplivajo na zdravje. Zato je pomembno, da jih razumemo in vemo, kako med njimi ravnati.

Kaj je vročinski val?

Vročinski val je dolgotrajno obdobje izjemno vročega vremena, pogosto s povišano zračno vlago. O njem govorimo, ko se temperature za več dni za od 4,5 do 6,5 stopinje Celzija dvignejo nad običajno povprečje. Eden glavnih razlogov zanje so podnebne spremembe in z njimi globalno segrevanje.

Te dolgotrajne vročine so naporne in prinašajo tudi resne posledice za zdravje ter življenjski slog, saj lahko visoke temperature izzovejo številne zdravstvene težave, kot so:

Dehidracija, katere simptomi so suha usta, glavobol, temen urin, utrujenost.

Toplotni udar. Gre za nevarno stanje z visoko telesno temperaturo, zmedenostjo in včasih celo z izgubo zavesti.

Zapleti s srcem in ožiljem, kajti vročina obremenjuje srce in povečuje tveganje za srčno ter možgansko kap.

Duševne stiske, vročina namreč vpliva na spanec, povzroča tesnobo in razdražljivost.

Najbolj ranljivi v času ekstremnih temperatur so:

Starejši, saj imajo težave s prilagajanjem na vročino.

Kronični bolniki: še posebej s srčnimi ali dihalnimi boleznimi.

Otroci, ki zaradi manjše telesne mase hitreje izgubijo tekočino.

Osem nasvetov za preživetje vročinskega vala

Ostanite hidrirani

Tudi če niste žejni, pijte veliko vode. Izogibajte se kofeinu in alkoholu, oba pospešujeta dehidracijo.

FOTO: M-gucci/Gettyimages

Izberite primerna oblačila

Primerna so lahka, ohlapna oblačila iz bombaža in svetlih barv.

Poiščite senco

Med deseto in 16. uro se izogibajte aktivnostim na prostem. Če ste zunaj, se zadržujte v senci.

Skrbite za hladen dom

Če nimate klimatske naprave, pomagajo prenosni ventilatorji. Stanovanje prezračite zgodaj zjutraj in zvečer, čez dan zaprite okna in s senčili preprečite, da bi sončni žarki segrevali bivalne prostore.

FOTO: Shutterstock

Privoščite si hladne prhe ali kopeli

Osvežujoča prha pomaga znižati telesno temperaturo.

Uživajte lahke obroke

Jejte lahko prebavljivo, svežo hrano, težki obroki dvigujejo temperaturo telesa in dodatno bremenijo organizem.

Spremljajte vreme

Redno preverjajte vremenske napovedi in opozorila, dejavnosti in načrte prilagajajte obetom.

Skrbite drug za drugega

Posebej za ranljive: starejše, otroke, bolnike.

Dodatni nasveti glede prehrane

S prehrano se lahko dodatno zaščitite pred vročino. Uživajte:

Lubenico: vsebuje 90 odstotkov vode in je odličen zaveznik proti dehidraciji.

Kokosovo vodo: polna je elektrolitov, pomaga pri rehidraciji.

Solate: iz kumar, paradižnika, paprike, špinače ...

Meto: hladi telo in pomaga pri prebavi.

FOTO: G-stockstudio/Gettyimages

Izogibajte se predelani in mastni hrani.

Ne pozabite na hišne ljubljenčke

V času ekstremnih temperatur trpijo tudi hišni ljubljenčki. Hlajenje živali (psov, zajcev, mačk) z mlačno kopeljo ali prho pomaga znižati njihovo telesno temperaturo.

Hladna brisača na tleh, kjer ležijo, prav tako učinkovito hladi žival. Ne sprehajajte jih v največji vročini in poskrbite, da bodo imeli vedno na voljo dovolj sveže in hladne vode za pitje.

Mopsi so ena od pasem, ki jih vročina pride še posebej do živega. FOTO: Liudmila Chernetska Getty Images

Še za konec

Poleti naj bo zdravje na prvem mestu. Hidrirajte se, ob največji vročini se izogibajte soncu in bodite pozorni na druge.

Tako boste uspešno in varno prebrodili vročinske valove, navaja portal redcliffelabs.com.