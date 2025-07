Osem izjemno osvežujočih napitkov, ki niso voda

S porastom zunanjih temperatur je uživanje primerne količine tekočine še pomembnejše kot v hladnejšem delu leta. Ne glede na to, ali zunaj telovadite zunaj ali preprosto uživate na soncu, telo hitro dehidrira, saj izgublja več vode kot običajno. In večina se tega premalo zaveda.

Po ocenah je namreč kar 75 odstotkov odraslih vse leto kronično dehidriranih. Dehidracija poveča tveganje za izčrpanost, glavobole, mišične krče in utrujenost, skratka vpliva na fizično in duševno zdravje.

Čeprav je pitje vode seveda ključno, to ni edini način za uživanje dovolj tekočine. Tu je osem osvežilnih poletnih napitkov, ki niso voda.

Kokosova voda

Naravna pijača, bogata z elektroliti (kalij, natrij, magnezij), ki poskrbi za ravnovesje tekočin v telesu in za hitro osvežitev.

Raziskave kažejo, da kokosova voda podaljša vzdržljivost med vadbo v vročini.

Izberite takšno brez dodatkov.

Ideje za uporabo:

Osnova za ledene lučke (zmešajte jo s sadjem in zamrznite).

Tekoča osnova za smutije.

Zamrznite jo v ledene kocke in dodajte pijačam.

FOTO: Pilipphoto/Gettyimages

Sadna voda (voda z okusom)

Popestrite si navadno vodo s svežim sadjem in zelišči. Takšna je brez sladkorja, a polna vitaminov in antioksidantov.

Priporočeno razmerje je en del sadja in trije deli vode.

Uporabite sveže ali zamrznjeno sadje in sveža zelišča.

Okusne kombinacije:

Meta, limona in maline

Ingver, limona in limeta

Kumara, limona, bazilika in jagode

Borovnice, robide in bazilika

Lubenica, kumara in meta

Sveže iztisnjen sadni sok

Poln vitaminov, mineralov in antioksidantov. A pozor: ker je za razliko od sadja brez vlaknin, lahko hitro dvigne krvni sladkor, zato mu dodajte zelenjavo z visoko vsebnostjo vode: zeleno solato, kumare, zeleno, špinačo in podobno.

FOTO: Shutterstock

Voda z aloe vero

Aloe vera ni le za opekline, njena notranja želatinasta sredica je bogata z vitaminom C, antioksidanti in učinkovito navlaži telo.

Ne pretiravajte, saj ima lahko odvajalni učinek.

Začnite z majhnim deležem sveže, sesekljane aloe in jo zmešajte z vodo. Koristni dodatki so limona, kumara, kokosova voda.

FOTO: ThaiThu/Shutterstock

Jušna osnova

Topla ali hladna, mesna jušna osnova je bogata z aminokislinami, kalcijem, magnezijem, kalijem in železom.

Vsebuje naravne elektrolite, malo energije in ima veliko protivnetnih lastnosti.

Čez dan pijte hladno, zvečer prija topla.

Domači napitek z elektroliti

Pozabite na sladke športne pijače, naravno različico brez umetnih dodatkov lahko pripravite doma.

Recept (za 2 osebi):

polovica skodelice svežega limetinega soka

dve skodelici kokosove vode

dve žlici medu

osmina žličke rožnate himalajske soli

po želji en odmerek magnezijevega praška

led za serviranje

Navodila:

Vse sestavine (brez ledu) zmešajte v sesekljalniku.

Nalijte v kozarec in dodajte led.

Hladni zeliščni čaji

Hibiskusov, metin, melisin ali kamilični čaji so brez kofeina in odlični za hidracijo.

Pripravljajte jih brez sladkorja in pijte večkrat na dan.

FOTO: Plateresca/Gettyimages

Chia voda

Chia semena absorbirajo veliko vode, in so super dodatek pijačam. Vsebujejo vlaknine, rastlinske beljakovine in minerale, kot so magnezij, železo, kalcij in cink.

Recept:

ena žlica chia semen

tri do štiri decilitre vode

po želji lahko dodate sok limone, sveže sadje ali listke mete

Priprava: