Odlične borovničeve sladice

In ne le da so okusne, borovnice slovijo tudi po koristnih učinkih na zdravje in počutje. Izboljšujejo namreč delovanje možganov, pripomorejo k dobri prebavi, lepi postavi, ugodno vplivajo na duševno zdravje in še bi lahko naštevali. V pokušino ponujamo omamno dobra recepta Mateje Delakorda, urednice kulinaričnega portala Odprta kuhinja in sodelavke istoimenske priloge naše medijske hiše Delo.

Borovničeva pita s kislo smetano

»To je finska različica borovničeve pite, poimenovana mustikkapiirakka. Njena posebnost je krhko testo s pecilnim praškom, ki ga zelo preprosto in brez ohlajanja porazdelimo po pekaču.

Nanj naložimo borovnice (najbolje gozdne, obnese pa se tudi z ameriškimi) in vse skupaj prelijemo s preprosto mešanico iz kisle smetane in jajca. Za ta recept potrebujemo pekač za torto s premerom 20 do 22 cm ali pekač za pito s premerom 22 do 23 cm.«

Potrebujemo:

Za podlago:

100 g masla

100 g sladkorja

1 jajce

130 g bele moke

60 g ržene moke

žličko pecilnega praška

ščepec soli

žličko kardamoma v prahu

Za nadev:

300 g borovnic

2 žlici koruznega škroba

pol žličke kardamoma v prahu

300 g milerama

2 manjši jajci

50 g sladkorja

vaniljev sladkor

Priprava:

Pečico vključimo na 190 stopinj Celzija. Dno pekača obložimo s papirjem za peko, če uporabljamo keramični pekač za pite, pa to ni potrebno.

Maslo in sladkor penasto stepemo z ročnim mešalnikom. Dodamo jajce in še malo zmešamo, da dobimo enotno zmes.

Obe moki, kardamom, pecilni prašek in sol presejemo v masleno zmes in pri majhni hitrosti naprej mešamo z ročnim mešalnikom. Zelo hitro bo nastalo mehko testo.

Testo razporedimo po pekaču in tudi po obodu približno 3 cm visoko. Pomagamo si s prozorno folijo, da se nam ne prijemlje prstov, ali s skodelico, ki ima ravno dno. Postavimo na stran.

Borovnice posujemo s koruz­nim škrobom in kardamomom in pomešamo.

Mileram, jajci in obe vrsti sladkorja zmešamo. Polovico mešanice nalijemo na podlago sladice, po njej razporedimo vse borovnice in prelijemo s preostankom nadeva.

Potisnemo v pečico in pečemo 50 minut. Če boste uporabili pekač za pito z malce večjim premerom, kot je bil moj, bo nared še prej, že v 40 minutah.

Pekač damo na rešetko in sladico popolnoma ohladimo, preden jo osvobodimo oboda, drugače poči. Če pa uporabljate pekač za pito, se s tem ni treba obremenjevati in si lahko privoščite še malce topel košček te radosti.

FOTO: Mateja Delakorda

Buhtlji z borovnicami

»Recept sem izboljšala tako, da sem ga povezala z delčkom japonskega načina priprave kruha, čemur pravimo pasta tangzhong. Ne prestrašite se, to ni nič eksotičnega, tudi postopka ne bo podaljšalo. Namesto da bi čas porabili za kvasec, boste zmešali vodo, mleko in moko, na hitro pokuhali, ohladili, nato pa zgnetli z drugimi sestavinami. Ta mali korak bo omogočil, da bo testo neverjetno prožno, buhtlji pa tako lahkotni, da se bodo topili v ustih. In še eno krasno dejstvo – takšni bodo tudi naslednji dan.«

Potrebujemo:

Za pasto tangzhong:

5 žlic vode

5 žlic mleka

3,5 žlice bele moke

Za testo:

500 g moke

7 g suhega kvasa

70 g sladkorja

zavitek vaniljevega sladkorja

75 g masla sobne temperature

1,7 dl mleka sobne temperature

1 jajce L (pb. 68 g), razžvrkljano in sobne temperature

lupinico limone

žličko soli

Za nadev:

200 g borovnic

2 žlici marmelade

sladkor po potrebi

Za premaz:

jajce

žlico mleka

sladkorčke za peko

Za hitro vaniljevo omako:

800 ml mleka

zavitek praška za vaniljev puding

2 do 3 žlice sladkorja

50 g borovnic za dekor

Priprava:

Najprej pripravimo pasto tangzhong: v manjšo posodo damo vse sestavine in jih med stalnim mešanjem segrevamo. Mešamo z metlico, saj nam najbolj pomaga, da se sproti znebimo vseh grudic.

V 2 minutah se pasta zgosti – spominja na paljeno testo – in začne odstopati od posode.

Postrgamo jo na krožnik, jo po njem razmažemo, da se bo čim hitreje ohladila, in pokrijemo s prozorno folijo, da na površini ne nastane skorjica.

V posodo električnega mešalnika damo vse sestavine za testo in tangzhong ter pri majhni hitrosti (2 od 10) gnetemo toliko časa, da nastane gladko testo, ki odstopi od posode. Proti koncu lahko jakost gnetenja povečamo.

Delovno površino namažemo s kapljico olja in nanjo preložimo testo. To oblikujemo v kroglo in vrnemo v posodo, ki smo jo očistili in rahlo premazali z oljem. Pokrijemo s plastično ali povoskano folijo in počakamo, da dvojno naraste.

Pekač obložimo s papirjem za peko. Borovnice zmešamo z marmelado. Če se nam zdi premalo sladka, dodamo sladkor, kajti če damo v buhtlje premalo sladke nadeve, so hitro pusti.

Ko je posoda polna testa, ga spet predenemo na s kapljico olja premazan pult in z rokami raztegnemo v pravokotnik. Testo bo tako lepo prožno, da bi ga bilo škoda uničiti z valjarjem.

Razrežemo ga na enakomerno velike kose glede na to, kako velikih buhtljev si želimo. Jaz sem jih naredila 12.

Na sredino vsakega damo kupček nadeva, stisnemo robove in oblikujemo kroglice. Odlagamo jih na pripravljen pekač tako, da imajo gladki del zgoraj. Ko so vsi postrojeni, pekač spet prekrijemo s prozorno ali povoskano folijo in počakamo, da blazinice dvojno narastejo.

Pečico vključimo na 180 stopinj Celzija.

Vzhajane buhtlje premažemo z jajcem, ki smo ga razžvrkljali z mlekom, in posujemo s sladkorčki za peko. Pečemo jih približno 40 minut.

Omako skuhamo kar kot puding po navodilih na embalaži, le da uporabimo več mleka, 800 ml.

Pečene buhtlje takoj pokrijemo s krpo in počakamo, da se še dodatno omehčajo in malo ohladijo.

Ponudimo jih z vaniljevo omako, okrasimo z borovnicami in po želji z listki cvetov užitnih rožic.

FOTO: Mateja Delakorda

Sočen jogurtov kolač z borovnicami

»Hitro pripravljeno poletno sladkanje, za katero boste umazali le eno posodo. Kolač pa bo tako dober, da si bo večina zaželela vsaj še en košček.«

Potrebujemo:

4 jajca

200 g sladkorja

10 g vaniljevega sladkorja

lonček borovničevega jogurta (lahko tudi navadnega)

70 g olja

250 g moke

zavitek pecilnega praška

300 g borovnic (še malo za okrasitev)

lupinico 2 limon

Priprava:

Pečico vključimo na 190 stopinj Celzija, namastimo model za šarkelj.

Jajca in sladkor penasto stepemo z električnim mešalnikom, da se količina potroji.

Mešalnik prestavimo na srednjo hitrost in postopoma dodajamo jogurt in olje.

V moko presejemo pecilni prašek in jo primešamo jajčni masi. Lahko ročno ali kar z mešalnikom.

Na koncu ročno primešamo še lupinico obeh limon in borovnice, ki smo jih malce pomokali, da se med peko ne bodo vse pogreznile na dno.

Testo prelijemo v model, s tem potolčemo ob mizo, da se testo razporedi, in postavimo v pečico za 40 minut.

FOTO: Sonja Ravbar

Namig: Kolač bo še boljši, če ga boste oblili z borovničevim ganachem. V kozičko stresite 150 g borovnic, jih posujte z žlico sladkorja in pokapajte s sokom pol limone. Kuhajte jih nekaj minut, da se zmehčajo, nato pretlačite s paličnim mešalnikom in precedite.

Borovničev pire prelijte nazaj v kozičko in še malo pokuhajte, da se znebite vode. Lahko tudi dodate sladkor po okusu, a ne pretiravajte, saj bo tudi čokolada sladka. Nad vodno kopeljo stopite 100 g bele čokolade. Ko je lepo gladka, dodajte borovničev pire in premešajte.

Ves čas bodite pozorni, da para ne uhaja do čokolade, da je torej posodica, v kateri topite čokolado, večja od spodnje, v kateri je voda. Ogenj naj bo majhen, le tolikšen, da ohranja toploto vode, ta pa se ne sme dotikati posodice s čokolado. To so namreč malenkosti, ki bodo sesirile preliv, če se jih ne boste držali.