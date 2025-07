Od prve nagrade se polente ne dotakne več

Očitno je Dejan Kardoš iz Turnišča rojen pod srečno zvezdo. Hitro je namreč iz svojih zaprašenih arhivov potegnil spomin iz časov vseslovenske akcije Podarim-dobim, ko je v žrebanju dobil darilni paket izdelkov Podravke. »Polente smo tako doma imeli za dve leti. Od takrat je ni več na mojem jedilniku,« nas nasmeji Dejan, ko to zares slikovito razlaga.

Odgovorni do okolja

V Lidlu Slovenija se zavedajo svoje odgovornosti do okolja in v skladu s svojo trajnostno strategijo, katere del je tudi podnebna strategija na ravni Skupine Lidl, vlagajo v elektrifikacijo transporta in uporabo zelene energije. V okviru tega so v vozni park Lidla Slovenija v sodelovanju s partnerjema, podjetjema Pfeifer in Schmitz Cargobul, dodali prvi popolnoma električni polpriklopnik z baterijsko električno hladilno enoto, ki je 100-odstotno brez emisij. Inovativna pridobitev predstavlja pomemben mejnik na poti k trajnostni logistiki in znižanju ogljičnega odtisa. V Lidlu Slovenija si namreč ves čas prizadevajo za to, da bodo do leta 2050 dosegli net zero, torej neto ničelne izpuste toplogrednih plinov.

Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.