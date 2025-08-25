Od ledenikov do Jadranskega morja odkrijte najbolj čarobno pohodniško pot v Evropi, ki poteka tudi skozi Slovenijo

Si želite nepozabne pohodniške izkušnje, ki združuje čarobno naravo, kulturno raznolikost in lokalno gastronomijo?

Potem je Alpe Adria Trail prava izbira. Ta mednarodna pohodniška pot, dolga 750 kilometrov, povezuje tri države, Avstrijo, Slovenijo in Italijo in ponuja edinstveno doživetje za vse ljubitelje pohodništva.

Alpe Adria Trail ni običajna športna pot. Sestavljena je iz 43 etap, povprečno dolge 17 kilometrov, ki jih pohodniki opravijo v približno 6 urah. Pot ni tehnično zahtevna, varnih vrvi ali izpostavljenih skalnih odsekov ni, a kljub temu zahteva dobro telesno pripravljenost, saj vas lahko dnevno čaka do 1.500 višinskih metrov vzponov in spustov.

Pot je poimenovana Pohodništvo po rajskem vrtu, kar simbolizira raznolikost narave, kulture in gastronomije, ki vas spremlja od vznožja Velikega Kleka, preko Slovenskih Alp, vse do Jadranskega morja v Miljah.

Slovenija v šestih etapah

Slovenski del poti poteka skozi izjemne naravne bisere. Začne se na prelazu Jepca, nadaljuje preko Maloškega in Trupejevega poldneva, Srednjega vrha, v Kranjsko Goro in Triglavski narodni park. Pohodniki se sprehodijo mimo jezera Jasna, čez Vršič in dolino smaragdne reke Soče, mimo Bovca, Žage in Drežnice, ter pod Krnom do Tolmina. Pot se nato nadaljuje po starih vojaških poteh do sela Solarji, kjer Slovenijo prečka v Italijo.

Posebna atrakcija so Goriška Brda in Kras, ki v jesenskih mesecih ponujajo čudovite barve in nepozabne razglede.

Gastronomska avantura ob poti

Pohodniška pot Alpe Adria Trail zagotavlja, da nikoli ne boste lačni ali žejni. Ob poti vas čakajo gorske koče, restavracije in gostišča, ki ponujajo lokalne specialitete. Gastronomija je raznolika, od alpskih okusov do mediteranskih dobrot in predstavlja pravo doživetje za vse ljubitelje hrane.

Alpe Adria Trail. Pot Alpe Adria na skupno 43 etapah in skupno približno 750 km povezuje tri regije: avstrijsko Koroško, Slovenijo in Furlanijo-Julijsko krajino. FOTO: Janko Humar Močnik Blaž

Ugodnosti in praktične informacije

Nastanitve: Rezervacije so možne preko rezervacijskega centra Alpe Adria Trail, ki nudi tudi prevoz prtljage, povratni prevoz in druge storitve.

Prevoz: Pohodnike spodbujajo k uporabi javnega prevoza, predvsem vlaka, saj je prevoz z lastnim avtomobilom nepraktičen. Najbližje železniške postaje vključujejo Mallnitz, Beljak, Velden, Krmin, Gradisca d’Isonzo in Trst.

Otroci in hišni ljubljenčki: Pot je primerna tudi za otroke, sprehodi s psom pa so možni, če je pes ves čas na povodcu in so upoštevane posebne nastanitvene zahteve.

Pot Alpe-Adria čez Brda in Kras. FOTO: STO

Najboljši čas za pohod

Za optimalno doživetje je priporočljiv čas od maja do oktobra.

Alpe Adria Trail ni le pohodniška pot, temveč prava avantura po raju na zemlji, kjer vas na vsakem koraku spremlja čudovita narava, bogata kultura in lokalna gastronomija.

Ne glede na to, ali ste izkušen pohodnik ali družina z otroki, vas pot popelje od ledenikov Visokih Tur do sončne obale Jadranskega morja in vam ponudi spomine, ki jih ne boste nikoli pozabili.