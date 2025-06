Od lanene srajce do mikrobikinija: vroča zgodovina kopalk, ki so šokirale svet

Zgodovina kopalk je hkrati zgodovina telesa, morale in mode. Od antike do današnjih high-tech materialov so kopalke šle skozi neverjetno preobrazbo.

Goli začetki: antika in srednji vek

V klasični antiki se nihče ni obremenjeval z oblačili med kopanjem, tako Rimljani, kot Grki so plavali (in telovadili) goli. Ženske so sicer pri športu nosile dvodelna oblačila, presenetljivo podobna današnjemu bikiniju, a ni dokazov, da bi jih uporabljale za plavanje.

Tudi v srednjem veku se je kopalo precej svobodno, pogosto v javnih kopališčih, moški in ženske skupaj, pogosto goli ali s preprostim kosom blaga okoli pasu.

Moralne zavore: renesansa in barok

S prihodom renesanse in vplivom cerkve se je pogled na plavanje in razgaljenost spremenil. V zahodni Evropi je bilo plavanje vse manj zaželeno, kopalna kultura pa skoraj zamrla.

V 17. in 18. stoletju so se ženske v toplicah že morale pokrivati, najprej z laneno srajco, pozneje z dolgimi, platnenimi oblekami. Modestnost je bila pomembnejša od praktičnosti. Moški so pogosto še vedno plavali goli ali v spodnjem perilu.

Viktorijanska doba: kopanje z utežmi

V 19. stoletju, zlasti v viktorijanskem obdobju, so se zahodne družbe silovito borile proti vsakršni telesni razgaljenosti. Ženske so morale nositi dolge, volnene obleke z dolgimi rokavi in hlačami, pogosto z utežmi všitimi v robove, da jim voda ne bi dvignila krila.

Čeprav so moški že postopoma prehajali na oprijete volnene kopalke, je bilo javno plavanje brez oblačil v Združenem kraljestvu prepovedano šele leta 1860.

Začetek 20. stoletja: Annette Kellerman in revolucija v enodelnih kopalkah

Avstralska plavalka Annette Kellerman je leta 1907 razburkala ZDA s svojim enodelnim, oprijetim kopalnim kostumom, ki je razkrival roke, noge in vrat, za tiste čase nepredstavljivo drzno. Kljub temu so njene kopalke hitro postale vzor novemu slogu ženskih športnih oblačil. Plavanje se je uveljavilo kot rekreacija in celo olimpijska disciplina, zato so se začele razvijati tudi bolj funkcionalne kopalke.

Rojevanje bikinija: 1920–1950

V 20. letih 20. stoletja so se kopalke skrajšale, rokavi izginili, kroji pa so postajali vse bolj oprijeti. Moški so začeli plavati brez majic. Do 30. let so kopalke že dopuščale sončenje brez ovir, Coco Chanel je naredila zagorelo polt zaželeno.

Med drugo svetovno vojno so zaradi pomanjkanja materiala začeli izdelovati dvodelne kopalke. Leta 1946 se je v Parizu prvič pojavil bikini, ki je zaradi svoje »eksplozivne« razgaljenosti dobil ime po testnem območju jedrskega orožja – Bikini atolu.

Bikini osvaja svet in cenzuro

Čeprav je bikini hitro osvojil filmska platna (Brigitte Bardot, Ursula Andress, Marilyn Monroe), je moral v številnih državah – tudi v ZDA, prebroditi močan odpor. Na prvih Miss World tekmovanjih so ga celo prepovedali. A moda je bila močnejša: do 60. let je bikini postal simbol svobode, ženskega samopotrjevanja in poletne sproščenosti.

Policist, leta 1922 v Washingtonu, izvaja odlok o najmanj 15-centimetrski razdalji med kolenom in robom kopalk. FOTO: Bill Norton Delo

High-tech in miniaturizacija: 1970–danes

V 70. in 80. letih so v ospredje stopili novi materiali: elastan, najlon in pozneje poliestrske mešanice, ki so omogočile udobne, lahke in hitro sušeče kopalke. Speedo je razvil revolucionarne »Fastskin« kopalke, ki so posnemale kožo morskega psa in podirale svetovne plavalne rekorde. Do leta 2010 pa so zaradi nepoštene prednosti takšne super-kopalke prepovedali na tekmovanjih.

Za ženske so se pojavili monokini, tankini, mikro-bikiniji in raznorazne oblike, ki danes omogočajo individualnost, udobje in izražanje stila. Za moške so v 90. letih postale priljubljene daljše kopalne hlače (»boardshorts«), medtem ko so v Evropi in na tekmovanjih še vedno priljubljeni oprijeti modeli.

Annette Kellerman v kopalkah, ki jih je sama izumila. FOTO: Ap Photo

Kopalke danes: moda, funkcionalnost in svoboda

V 21. stoletju kopalke niso več le kos oblačila za v vodo. So izraz identitete, modne izbire, včasih celo politična izjava. Od razkošnih dizajnerskih kolekcij do trajnostnih kopalk iz reciklirane plastike možnosti je več kot kdajkoli.

Tudi družbene norme se spreminjajo: leta 2018 je Miss America ukinila točko v kopalkah, leta 2024 pa je Savdska Arabija organizirala svojo prvo modno revijo kopalk, dogodek, ki bi bil še pred desetletjem nepredstavljiv.

V vodo s stilom

Zgodovina kopalk je zgodovina telesa v javnosti. Od sramežljivih srajc do svobodomiselnih bikini krojev, vse to odraža, kako se spreminjamo mi in naše vrednote. Kakor koli že, kopalke ostajajo simbol poletja, sprostitve in brezskrbnih dni, naj bo to na plaži, ob bazenu ali samo v mislih.