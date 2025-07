Obvezno: preden iz klimatiziranega prostora odidete na vročino, morate storiti to

Klimatske naprave v vročem poletju delujejo s polno močjo, vendar je treba vedno imeti v mislih, da prehod iz klimatiziranega prostora na visoke zunanje temperature za organizem lahko predstavlja velik šok.

Strokovnjaki zato svetujejo, da pred odhodom iz prostora, ki ga ohlaja klimatska naprava, telesu namenimo priložnost za aklimatizacijo, kar pomeni, da temperaturo zvišamo za nekaj stopinj ali hladilno napravo vsaj pet minut pred odhodom od doma popolnoma ugasnemo. Seveda to velja za klimatske naprave, ki jih imamo doma.

FOTO: Izkes/Shutterstock

Zakaj je to pomembno?

Telo se ne more takoj prilagoditi velikim temperaturnim razlikam. Če iz prostora, ohlajenega na 23 stopinj Celzija, nenadoma stopimo na ulico, kjer je več kot 35 stopinj Celzija, pride do toplotnega stresa, kar lahko povzroči glavobol, omotico, potenje in pri občutljivejših tudi težave s krvnim pretokom.

Zlato pravilo sicer pravi, da razlika med notranjo in zunanjo temperaturo ne bi smela biti večja od sedem do osem stopinj Celzija. Temperaturni šok je za telo tako manjši.

FOTO: Aleks333/Shutterstock

V vsakem primeru pa lahko tako preprosta navada, kot je zvišanje temperature pred odhodom od doma, bistveno pripomore k boljšemu počutju. Telo vam bo hvaležno, piše zadovoljna.hr.