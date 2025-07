Ob Planšarskem jezeru raste novo gostišče

Na mestu starega gostišča ob Planšarskem jezeru na Jezerskem, ki so ga septembra lani podrli, raste novo gostišče.

Gostišče je delovalo že od 70. let prejšnjega stoletja. Kot je povedal njegov vodja in predsednik Turističnega društva Jezersko Aleš Petek, so objekt, nujno potreben prenove, začeli podirati 15. septembra lani.

Staro so podrli septembra lani.

Številni obiskovalci idilične gorniške vasi med Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami so bili ob začetku sezone presenečeni, ko so ob postanku ob Planšarskem jezeru namesto gostilniškega vrveža uzrli varnostno ograjo, v širši okolici pa se je razlegalo brnenje gradbenih strojev. Kljub temu imajo ob jezeru odprt manjši lokal, kjer lahko obiskovalci naročijo hrano in pijačo.

Priljubljeno izhodišče

Od Planšarskega jezera lahko pot nadaljujemo po dobro označeni tematski poti v dolino Ravenske Kočne, ki bo ponudila veliko informacij o tej posebni ledeniški dolini. Tematska pot na koncu pripelje do razgledne točke, ki ponuja čudovit razgled na Planšarsko jezero in velik del jezerske doline. Zgornje Jezersko je tudi priljubljena kolesarska destinacija in pa izhodišče za različne vzpone, tudi do slovite Češke koče na Spodnjih Ravneh.

Na mestu nekdanjega Gostišča ob Planšarskem jezeru je nekoč stala znamenita žaga, ki pa so jo kasneje preuredili v gostinski objekt, nam je povedal Milan Milošič, eden prvih gostincev, in dodal, da se je v teh desetletjih nabralo veliko spominov. O zgodovini pa nam je Petek povedal: »Koliko je bila stara žaga? Lahko da toliko kot najstarejše kmetije v okolici. V 60. letih je nastalo jezero, iz žage pa so naredili okrepčevalnico, za tiste čase je bil to bife. Objekt so prenavljali dvakrat: v 80. letih, ko je bila manjša prenova, v 90. letih pa so zaprli teraso.«

V novem gostišču bodo povečali klet in sanitarije ter uredili večjo sobo za zaključene družbe, tudi terasa bo. Veliko bo stekla, streha bo lesena iz domačega jezerskega macesna. Gostišče bo sodobno, a z videzom primerno vpeto v okolico. Novi objekt bo po obsegu kot prejšnji, ta je imel v notranjosti 80, na terasi pa 120 sedežev.

Tradicionalnega Ovčarskega bala ob Planšarskem jezeru, letos bi bil že 65., avgusta ne bo ravno zaradi gradnje. Bo pa zato najstarejša etnografska prireditev v Sloveniji znova na sporedu prihodnje leto.