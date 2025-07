Nov trend na Finskem: beg od sveta med pastirje

V času, ko je težko uiti vsakdanjemu vrvežu in hitenju, mnogi Finci iščejo mir pred ponorelim svetom ter plačujejo za povsem drugačne počitnice – teden dni dopusta, med katerim skrbijo za ovce na odročnih kmetijah. Da je srečo mogoče najti tudi v tišini, dokazuje na tisoče prijav. Gre za čedalje bolj priljubljen način oddiha, ki ponuja stik z naravo in prispeva k ohranjanju tradicionalnih finskih habitatov.

Letos se je na 158 prostih mest prijavilo 2236 ljudi.

»Živimo zelo blizu narave. Ovce hranimo dvakrat na dan, hodimo v savno, plavamo in lovimo ribe,« je za AFP povedala fizioterapevtka Oona Stenberg. »Niti enkrat nisem pogledala novic. Ni televizije, telefonov ne uporabljamo. Misli so se umirile, sem popolnoma tukaj in zdaj,« je dodala. Na njihovo kmetijo je mogoče priti le s čolnom ali peš skozi gozd, upravlja pa jo podjetje Metsähallitus, ki skrbi za finska državna zemljišča. Letos se je na 158 prostih mest prijavilo 2236 ljudi. Zanimanje je tako veliko, da kandidate izberejo z žrebom.

Družinska idilia sredi narave FOTO: Alessandro Rampazzo/Afp

Popolni odklop

Cena tedenskih počitnic znaša med 400 in 670 evri. Nastanitve so preproste lesene koče ali kolibe, pogosto brez tekoče vode in elektrike. »Nekateri so nas vprašali, zakaj bi plačali, da pasemo ovce in delamo okoli hiše,« se nasmehne Oona. »A za nas je to doživetje, otroka uživata.« Cilj projekta pa ni le oddih, temveč tudi ohranjanje narave. Tradicionalna pašna zemljišča, kot so polnaravna travišča in gozdni pašniki, so na Finskem skupaj z malimi kmetijami skoraj povsem izginila – ostal je manj kot odstotek teh habitatov. Ovce, ki preprečujejo zaraščanje, pa ohranjajo prostor za ogrožene rastlinske in živalske vrste. »Glavni namen pastirskih tednov je povečanje zavedanja o teh tradicionalnih biotopih,« je pojasnila strokovnjakinjaiz Metsähallitusa.

Oonina družina prihaja iz Vantaa, mesta severno od Helsinkov. Prijavili so se večkrat, letos pa jim je končno uspelo. Vsak dan morajo prešteti ovce, preveriti njihovo zdravje in stanje ograje. V notranjosti hiše so našli beležko z zapisi in risbami prejšnjih obiskovalcev – nekakšen dnevnik ovčjega dopusta.

»Spoštovanje in varovanje narave sta zelo pomembna, in prav je, da se tega učijo tudi otroci,« še doda Oona. A če vas mika, da bi se tudi sami preizkusili v vlogi pastirja, vas moramo razočarati – zaenkrat so pastirske počitnice na voljo le Fincem.