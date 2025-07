Nevidna nevarnost v morju: kako prepoznati in ukrepati ob opeklini meduze

Kako se lahko brezskrben izlet na čudovito plažo v hipu spremeni v dramo, kaže zapis na Facebooku v skupini Mame iz Šibenika. Na Rezalištu, prav med starši z majhnimi otroki priljubljeni plaži na Brodarici, je namreč meduza hudo opekla otroka.

Tega zlepa ne pozabiš

Po zapisih sodeč primer ni osamljen. Pred približno desetimi dnevi so prav na tej plaži kopalci opazili kompasno meduzo, ki je na Jadranu vse pogostejša. Tisti, ki so kdaj že doživeli bližnje srečanje s svetlečimi lovkami kompasne meduze, znajo povedati, da ga zlepa ne pozabiš. Njihov dotik je namreč izjemno boleč, zato jih lahko, če jih opazite med obiskom plaže, gledate, vendar jih ne poskušajte ujeti. Kompasne meduze lahko zrastejo do 40 centimetrov, njihove lovke pa lahko dosežejo dolžino tudi do enega metra.

Njihov dotik je izjemno boleč.

Meduze se sicer rade pojavijo v izrazito toplih morjih, kar pa Jadransko te dni v vročinskih valovih vsekakor je. Zaradi svoje prozorne strukture so te meduze slabo opazne, zato jih običajno najprej začutite, še preden jih zagledate. Najpogostejši simptomi so pekoč občutek, zbadanje in bolečina na mestu ugriza, srbenje, rdečina in oteklina na mestu, kjer smo se opekli, ter utripajoča bolečina, ki se širi v nogo ali roko.

Opekline, posledica ožiga meduze

Odstranjujte s pinceto

Kar lahko storite takoj, je, da opeklino sperete s slano vodo, po potrebi pa lovke meduze odstranite s pinceto, nikoli z rokami. Priporočljivo je, da mesta ugriza ne drgnete in se v naslednjih dneh izogibate izpostavljanju soncu. Hladni obkladki bodo pomagali pri oteklini, analgetiki in antihistaminiki pa pri bolečini ali srbenju. Vsekakor je priporočljivo obiskati zdravnika, še posebno če se pojavijo bolečine v trebuhu, slabost in bruhanje, glavobol, bolečine ali krči v mišicah, omedlevica, vrtoglavica, zmedenost ali težave z dihanjem.