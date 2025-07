Neverjetno: ob obali Pulja opazili ogromnega kita!

Trije Hrvati so bili v noči na sredo priča spektakularnemu prizoru, ki jih v Istri niso vajeni. Med ribolovom ob obali Pulja so namreč s čolna zagledali ogromnega kita. Eden od njih, ki je zgodbo zaupal portalu 24sata, je dejal, da je sprva pomislil, da gre za veliko ribo, morda tuna, nikoli še namreč ni v živo videl kita.

»Bil je okrog 50 do 100 metrov stran od lukobrana, ko se je na površini pokazal prvič, nihče ni vedel, kaj je to, šele ko je drugič pogledal iz vode, smo se strinjali, da gre najbrž za kita,« je povedal navdušeni mladenič in dodal, da je bil kot, ko so ga opazili, le okrog 50 metrov stran od njihovega čolna, kjer je globina vode okrog 37 metrov, plaval pa da je proti odprtemu morju.

Gregor Pleslić s hrvaškega inštituta Plavi svjet, kjer raziskujejo in ščitijo morje in organizme, ki v njem živijo, je ob ogledu posnetkov, ki jih je naredila trojica prijateljev, dejal, da je res šlo za kita, in sicer brazdastega kita (Balaenoptera physalus), ki sicer živi v Sredozemskem morju. Največji do zdaj je v dolžino meril 27 metrov in tehtal 80 ton.

»Posamezne živali zaidejo v Jadran, a zelo redko. Radi raziskujejo in tu in tam zaidejo med hrvaške otoke, a so zelo iznajdljivi, znajo se dobro orientirati in brez težav najdejo nazaj, zato niso v nevarnosti,« je še dejal Plesić.