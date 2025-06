Našli smo neverjeten trik, ki vam bo pomagal ob najbolj vročem dnevu v Sloveniji

Slovenijo te dni zajema vročinski val, temperature nad 30 stopinj pa vse pogosteje postajajo vsakdanjik – tako na celini kot na obali. Klimatske naprave so postale nepogrešljiv del življenja, toda kaj storiti, ko ste zunaj, na poti, brez sence ali osvežitve pri roki?

Medtem ko mnogi posežejo po pahljačah, osvežilnih robčkih ali steklenicah vode iz hladilne torbe, družbena omrežja in vsakodnevna praksa ljudi po svetu razkrivajo tudi nekoliko nenavadnejše trike za boj proti vročini – kot je ta z zamrznjenimi nogavicami.

Vemo, sliši se (zelo) nenavadno, a mnogi prisegajo na učinkovitost te metode. Trik je preprost: preden greste ven, na katerokoli aktivnost na prostem, par navadnih bombažnih nogavic, ki jih nameravate obuti, spravite v čisto plastično vrečko in za nekaj ur postavite v zamrzovalnik. Ko pride čas za odhod, si obujte te hladne nogavice neposredno na noge in se odpravite. Sprva je občutek seveda nenavaden, a že po nekaj korakih boste ugotovili, da je hlad zelo prijeten. Še več – prinaša pravo olajšanje, še posebej, če ste izpostavljeni razgretemu asfaltu in sopari.

Občutek udobja in svežine

Znanstveno gledano ima ta metoda dejansko smisel. Stopala – skupaj z dlanmi in obrazom – sodijo med ključna področja, skozi katera telo uravnava svojo temperaturo. S hlajenjem teh predelov, predvsem stopal, pride do rahlega padca telesne temperature. To pomeni, da tudi če ste na vročem mestnem asfaltu, vam ohlajena stopala lahko pomagajo ohraniti občutek svežine in preprečijo pregrevanje telesa. Poleg tega hladne nogavice pomagajo tudi pri težavah z zatekanjem nog – še enemu pogostemu pojavu pri visokih temperaturah.

Trik je preprost. FOTO: New Africa, Shutterstock

Za dodatni učinek lahko nogavice pred zamrzovanjem rahlo odišavite z naravnimi eteričnimi olji, kot sta meta ali sivka. Mentol v meti deluje hladilno in antiseptično, sivka pa sprošča in pusti prijeten vonj. Ta dodatek sicer ni nujen, lahko pa še dodatno pripomore k občutku udobja in svežine – še posebej, če načrtujete daljši sprehod ali ste na prostem brez dostopa do klime.

Seveda ta metoda ni dolgoročna rešitev – hladilni učinek nogavic bo izginil po približno petnajstih minutah, a to je dovolj, da prebrodite prvi in najtežji del bivanja na prostem, posebej če prihajate iz klimatiziranega prostora v žgočo vročino. Zamrznjene nogavice so preprosta in poceni rešitev, brez dodatnih stroškov ali posebne opreme. Potrebujete le zamrzovalnik, čisto vrečko in malo potrpljenja.

Samo pomislite: medtem ko drugi omagujejo pod navalom poletne sopare, vi stopate s »hladnimi koraki« in nasmeškom na obrazu. V takšni vročini se splača preizkusiti vse, kar vam lahko pomaga prebroditi jo čim bolj elegantno. Navsezadnje – včasih so prav najčudnejše metode tudi najbolj učinkovite, poroča jutarnji.hr.

