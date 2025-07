Najlepši je petletni Sarožin (FOTO)

V soboto popoldne je v Parku istrskega vola v Kanfanarju potekala že 35. tradicionalna jakovlja, dogodek, ki vsako leto pritegne številne obiskovalce. Osrednji junak tega ljudskega praznovanja je boškarin oziroma istrski vol, avtohtona vrsta goveda, ki ima posebno mesto v kulturni dediščini Istre.

Na zabavnem dogodku se pred občinstvom, ki ga sestavljajo rejci, domačini in turisti, sprehodijo voli vseh velikosti, oblik in odlik, strokovna komisija pa med njimi izbere najlepše in najbolj poslušne živali. Z najlepšim volom se bo letos lahko bahal Sebastijan Runko iz Marišća. Strokovna žirija, ki so jo sestavljali Alfredo Jedrejčić iz Agencije za ruralni razvoj Istre, agronoma Neven Rimanić in Ivanka Bervida ter Aleksandar Kljujev z ministrstva za kmetijstvo, je njegovemu petletnemu Sarožinu dodelila prvo mesto v lepotni kategoriji. Na svojega vola, Mora, je lahko ponosen tudi Aldo Štifanić iz Višnjana. Izkazalo se je namreč, da je desetletna žival najposlušnejši vol v vsej Istri. Za najtežjega na tekmovanju se je izkazal enajstletni Sarožin Maria Udovičića iz naselja Gospodi pri Cerovlju, ki tehta 1340 kilogramov.

Imajo značilne ukrivljene rogove. FOTO: Undefined Undefined/Getty Images

Kot poroča Glas Istre, gre za prireditev, ki je pomemben dogodek za vse, ki se ukvarjajo z vzrejo istrskega vola, saj ponuja platformo za priznanje njihovega dela in dosežkov. Jakovlja v Kanfanarju je torej več kot le tekmovanje; je praznik, ki povezuje ljudi in ohranja pomemben del istrske kulturne dediščine. Dogodek so spremljali folklorni plesi, godba na pihala in druge aktivnosti, ki so poskrbele za dobro zabavo.