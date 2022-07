Nagrajenka Vedrana je sinu že pred rojstvom prebirala Novice (FOTO)

Portorožanka Vedrana Stankić Vranješ si je zadnje dneve do poroda čas krajšala z branjem Slovenskih novic. Zanima jo prav vse, prebira tudi članke na spletni strani našega časnika. Bolj za hec kot zares je izpolnila kupon za nagradno igro in nanj pozabila, dokler ni dobila našega klica. Nagrada je njo in moža Sinišo Vranješa presenetila in zelo razveselila.

V Dekanih, kjer smo jima predali darilno kartico Lidla v vrednosti 150 evrov, nam je Siniša, ki kakšnih pet let živi v Sloveniji, sicer pa je doma iz Zagreba, povedal, da tudi sam redno prebira Slovenske novice, največkrat na spletu. Lidl dobro poznata in v njem tudi sicer nakupujeta. »Najbolj so mi všeč slovenski proizvodi v Lidlu,« pove 39-letnik, ki bo prvič očka, prav tako kot Vedrana prvič mama. Rojstva sina se zelo veseli, njegov prihod na svet oba komaj čakata.

»Pogovarjala sem se z mamicami, ki v Lidlu kupujejo oblekice za dojenčke in malčke, kakovost oblačil zelo pohvalijo,« je dejala Vedrana, tudi sama navdušena nad tekstilom, ki ga tam kupuje, njena izkušnja je samo pozitivna. Povesta nam, da bosta pri trgovcu, ki mu popolnoma zaupata, kupila radensko, vodo, sokove, hrano, pa še za kaj bo ostalo.

V Lidlu posegata po slovenskih izdelkih. FOTO: Igor Zaplatil

»Mama mi je že naročila jogurtove deserte iz Lidla,« v smehu pove nagrajenka. »Ko sem živel v Zagrebu, je bil Lidl v neposredni bližini našega doma, kupoval sem izključno pri njih,« dodaja Siniša in pripomni, da je to počel, čeprav je sestra zaposlena pri drugem trgovcu. Nekdaj se je ukvarjal z boksom, trenutno pa mu družinske in službene obveznosti ne puščajo časa za tako zahteven šport. Je koordinator projektov v dekanskem Kemiplasu, njegovo delovno področje pa zajema tako Slovenijo kot druge republike nekdanje Jugoslavije, a z ženo ob vikendih zelo rada odkrivata lepote Slovenije. »Najbolj mi je všeč Gorenjska, njene gore, Bohinj in Bled,« našteva.

Vedrana, ki je zaposlena na koprskem sodišču, je v nedeljo, dan po našem snidenju, odšla v izolsko bolnišnico, kjer bo počakala na porod njunega prvega otroka. Morda pa se je v času zaključevanja današnje številke časopisa že rodil. »V Lidl bo odšel mož sam ali pa bova odšla skupaj ob prvi priložnost,« pove 42-letnica. Simpatična zakonca sta se nam ob slovesu za nagrado, ki je nista pričakovala, a jima bo prišla še kako prav, srčno zahvaljevala.