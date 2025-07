Nagrajencu Petru v pokoju ni dolgčas

Našemu tokratnemu nagrajencu iz Kroga blizu Murske Sobote so nagradne igre, reševanje križank in loterija zelo pri srcu. Petra Svetca je tokrat doletela sreča pri Slovenskih novicah, ki jih ima njegova družina naročene tako rekoč od začetka izhajanja.

Razveselili smo ga v sodelovanju z Lidlom: »Res je, da sem že prejel nekaj takšnih in drugačnih, večinoma blagovnih nagrad, a se ne spomnim, da bi bil kdaj deležen tako lepega dobitka, ki mi je dejansko polepšal te vroče poletne dni.«

Peter Svetec redno sodeluje v nagradnih igrah, takšne nagrade pa se še ni razveselil!

Čas mu krajša vnukinja Pia, ki je pri njem na počitnicah.

Najprej zadnja

Upokojeni pek, ki je 42 let delal pri Mlinopeku iz Murske Sobote, nam je razložil, da brez Novic doma preprosto ne morejo, enako tudi brez Lidla, kamor običajno hodi vsa družina po večjih nakupih. »Moram priznati, da me je tokrat doletela ena največjih nagrad,« razlaga Peter, ki mu je pri prevzemu bona pomagala šestletna vnukinja Pia, ki se bo septembra iz vrtca v Vojniku pri Celju preselila v šolo.

Povedal je, da bodo večino nagrade spremenili v osvežilne pijače za dopust, na katerega se pripravljajo, glede Slovenskih novic pa: »Vsako jutro, ko pride naš priljubljeni časopis v nabiralnik, najprej pogledam zadnjo stran, ocvirk, karikaturo in vice. Sledijo črna stran in morebitni dogodki iz naše okolice. Potem je na vrsti ostalo in tako iz dneva v dan.«

Kdo ve, kaj bo izbrala Pia ...

V prijetnem klepetu in po fotografiranju z edino vnukinjo Pio pod velikim bananovcem, ki bo letos očitno dal lep pridelek, nam je Peter razlagal o delu s kruhom, ki je bil nekoč bolj cenjen kot danes. »Zlasti v 80. in 90. letih, ko še ni bilo toliko pekarn v trgovinah in še posebno manjših pekarn na vsakem vogalu, je bil kruh, zlasti črni, domači, bolj v veljavi in ljudje so ga komaj čakali,« razlaga naš nagrajenec, ki mu v pokoju ni dolgčas.

Zelo rad se sprehaja po naravnem okolju, skoraj vsak dan prehodi približno osem kilometrov. Čas mu krajša vnukinja Pia, ki je pri njem na počitnicah in je tudi za nas narisala lepo sličico in napisala, komu je namenjena, čeprav še ne hodi v šolo. Njena mama Petra je pedagoginja v Celju, babica Majda pa profesorica na ekonomski šoli v Murski Soboti. Pia, ki je z dedkom prevzela Lidlovo darilo, bo tudi lahko izbirala, kaj bodo s stricem Alešem kupili v Lidlu.

