Nagrado si bosta razdelila s sinom

V še enem vročem poletnem popoldnevu smo konec minulega tedna obiskali Brezovico pri Ljubljani, kjer biva bralka Slovenskih novic Marija Hren, naša nova srečna nagrajenka poletne nagradne igre, v kateri vsak dan podarjamo Lidlovo darilno kartico v vrednosti 200 evrov. »Bila sem kar malo presenečena in sem imela tremo, take nagrade še nisem zadela. Sem pa zadela križanko v Delu enkrat, ampak jih nisem redno pošiljala,« doda z nasmehom na obrazu, ki je dodatno izkazoval nepričakovano veselje, ko smo jo obvestili, da je naša dnevna izžrebanka.

Marija je redna bralka Novic zjutraj v svojem priljubljenem lokalu: »Včasih greva z možem, včasih sama, in z enim gospodom si jih ritualno deliva – ko jih prebere, mi jih prinese.« Pohvali formate Novic ter pove, da se strinja z mnenjem svojega (žal rajnkega) soseda: »On je imel naročene Novice in vedno je dejal, da so najboljše zato, ker naslove prebere in vse ve.« Sama začne branje na zadnji strani: »Najprej ocvirk in karikatura, nato naslovnico, potem pa sistematično čez. Včasih pa članke tudi na vaši internetni strani preberem.« In pritegnejo jo zgodbe, »če o kom znanem kaj piše na način, kot drugje ne piše, malce mejne zgodbe«.

Komaj čaka, da jo s sinom unovčita.

Kako lepa kartica je, pripomni med ogledovanjem svoje nagrade. Marija nam zaupa, da jo bo delila s sinom in njegovo punco, ki redno hodita v Lidl. »Žal ga pri nas na Brezovici ni, tako da grem sama malo manjkrat. Šla sem v Lidl v mestu, ker imajo nekaj dobrih stvari, reče in pokaže proti Ljubljani. Doma sama z možem jesta precej sezonsko in stvari, ki rastejo v naravi. Če se le da, tudi čaje. Ampak včasih moraš kaj kupiti, nadaljuje: »V Lidlu imajo dober kruh in razne artikle.«Tudi sicer naša tokratna nagrajenka med kramljanjem razkrije, da ima dober pregled nad trgovsko ponudbo, ki je v prestolnici in okolici zlepa ne zmanjka. V Marijinem primeru sta Lidlovi trgovini na Vrhniki in ljubljanskem Viču: »Naša mlada dva sta vegetarijanca in imata tam velik izbor jedi, tam imajo ponudbo raznih azijskih in novodobnih jedi, tega veliko pojesta.«

Skupna poletna akcija Slovenskih novic in Lidla, v kateri lahko tudi sami postanete prejemnik vrednostne kartice za 200 evrov, nepričakovano osrečuje naše zveste bralke in bralce. »A veste, da ste vsej družini polepšali poletje?« nam je ob slovesu prisrčno dejala bralka Marija. Mi pa smo ji lahko zaželeli le dobro izbiro med polnimi policami v Lidlu.

