Nagradni nakup za družinsko praznovanje

Naš telefonski klic je tokrat veselje prinesel Veroniki Virant iz Vrbičja pri Grosupljem; novica, da je v veliki poletni nagradni igri Slovenskih novic in Lidla Slovenija zadela vrednostno kartico za 200 evrov za trgovino, v kateri tudi sicer nakupuje, jo je kar sredi službe silno vzradostila in nas je pričakala zelo dobre volje.

Pozneje je pojasnila: »Že več let čakam srečo na vaših poletnih nagradnih igrah. Res, ko nehaš iskati ali mogoče upati, pride sama.« Tudi sicer jo nagradne igre navdušujejo, »posebno take uporabne stvari so mi všeč,« pove, ko si ogleduje Lidlovo kartico, ter strne: »Super bo.«

Lidlova trgovina je sicer na začetku Grosupljega, marsikomu pa ni prva izbira zgolj zaradi pozicije: »Lidl je zame res dobra in uporabna trgovina. Kupujemo živilske izdelke, tudi oblačila kupujem, obutev, tudi kakšni gospodinjski pripomočki so dobri,« našteje Veronika ter doda, da je slišala, da so tudi kozmetični sila uporabni: »Ravno zdaj popoldne sem mislila v Lidl, ampak potem ste poklicali.«

Odbito Lidl SLovenija skupaj z dolgoletnim partnerjem Zvezo za šport invalidov Slovenije – Slovenskim paralimpijskim komitejem (Zveza ŠIS–SPK) organizira Odbito, turnir v odbojki sede za osnovnošolce, s katerim želijo spodbujati aktivni življenjski slog in vključevanje vseh otrok in mladostnikov v športne aktivnosti, ne glede na telesne oviranosti ali gibalne sposobnosti. Otroci pod mentorstvom članov in članic slovenske reprezentance v odbojki sede in šolskih športnih pedagogov trenirajo to priljubljeno športno disciplino, ob zaključku projekta pa se pomerijo tudi na Lidlovem turnirju v odbojki sede – Odbito. Tudi s tem športno-ozaveščevalnim projektom želijo v sodelovanju z Zvezo ŠIS-SPK motivirati mlade invalide za športne aktivnosti, ozaveščati o pomenu socialne vključenosti invalidov ter prispevati k dvigu prepoznavnosti parašporta v javnosti. Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

Seveda je Veronika tudi bralka Novic

Kartico bo prihranila za družinsko slavje ob okrogli obletnici.

Kartico, ki jo je prejela, bo izkoristila sama – a zgolj za nakup: »Tole bom hranila, ker me čaka moja okrogla obletnica, 60 let.« Povedala je, da bo praznovanje družinsko, ob možu in otrocih se posebno veseli vnukov: »Pripravljam to praznovanje in o njem razmišljam že dlje; ta nagrada pa je prišla kot podpora temu.«

Seveda je Veronika tudi bralka Novic: »Prav strast imam do Novic. Že na kiosku preberem naslove in kasneje tudi časopis.« Všeč ji je naš slog poročanja pa tudi vsebine. Z družino živi malo odmaknjena od centra Grosupljega, a je rada na tekočem: »Zato so Novice dobrodošle, da malo vidiš, kaj se dogaja po svetu, ker tukaj vidimo bolj malo.« Okoli lepo urejene družinske hiše se vidi njena skrbna roka in strinja se z rekom, da doma opravil nikoli ne zmanjka in da si zategadelj nerada privošči daljšo odsotnost: »Nas privlači Crikvenica, a grem raje za vikend kot za več dni, ker je delo na vrtu in se rože posušijo,« pojasni skrbnost do cvetja, ki ji je v veliko veselje. Poslovili smo se z veseljem, saj smo Veroniko prek naše poletne nagradne igre Slovenskih novic in Lidla nepričakovano obdarili še pred njenim okroglim jubilejem; jedača in pijača iz Lidla bosta tako obogatili obložene mize tudi za njeno praznovanje.

