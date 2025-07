Nagrada velikemu ljubitelju živali

»Priznati moram, da ste me zelo prijetno presenetili, saj sem prvič v življenju dobil nagrado in teh 200 evrov bo lepo dopolnilo družinsko blagajno, ki se ob vseh teh podražitvah in nizkih pokojninah zelo hitro prazni,« nam je navdušeno razlagal Jožef Škrobar iz Spodnje Ščavnice nedaleč od Gornje Radgone, ko smo mu sporočili, da je bil izžreban v naši nagradni igri.

»Ravno sem v vinogradu škropil trse, saj je nedavno deževje povzročilo, da peronospora, oidij in drugi škodljivci napadajo jagode, ki se že pospešeno polnijo s sladkobo. Zato moramo trtam pomagati, če želimo jeseni kaj stiskati,« je razložil Pepi, kot ga kličejo. Hvaležen je ženi Silvi, ki ga je spodbujala, da pošlje kakšen kuponček, ker naš časopis prejemajo vsak dan od začetka izhajanja. »Tako je tudi naredil in zdaj je v našo hišo prišla prva nagrada sploh,« je veselje in zadovoljstvo delila tudi Silva.

Žena Silva ga je spodbudila, da je sodeloval v nagradni igri.

Nikoli jima ni dolgčas

Zakonca Škrobar sta doma v čudoviti Ščavniški dolini, kjer kot upokojenca skupaj s kužkom Murijem in muco Tonko uživata v naravnem okolju. Povesta, da sta poročena že 53 let, otrok nista imela, on prihaja z Aženskega Vrha, ona z Ivanjševskega Vrha, leta 1981 pa sta si uredila novo domovanje v Spodnji Ščavnici. Jožef si je pokojnino prislužil z delom voznika, najprej v Avtoradgoni v Gornji Radgoni, nato na levem bregu reke Mure, v sosednji Avstriji, kjer je večinoma razvažal pohištvo. Zaradi težav s hrbtenico se je moral predčasno invalidsko upokojiti, kar je nekoliko znižalo prejemke. Žena je nekoč delala v radgonskem Elradu, nato pa tudi nekaj časa v Avstriji, po upokojitvi pa jima delo v vinogradu in ohišnici – vrtu, kjer si sama pridelata večino hrane –, pomaga, da se lažje prebijata skozi življenje.

Sogovornika nam povesta tudi, da jima ni nikoli dolgčas. Pepi je med drugim gasilski veteran, kot član Združenja šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona je praporščak. Prav tako sta aktivna v upokojenskem ter invalidskem društvu in tudi v Območnem združenju Rdečega križa. Na vprašanje, kako bosta porabila Lidlovo nagrado, pa Jožef in Silva odgovorita, da v radgonskem Lidlu pogosto opravljata večje nakupe, saj je »izbira pestra, kvaliteta dobra, pa tudi cene so več kot primerljive s konkurenco. Tako bova tudi nagrado z zadovoljstvom porabila,« pove Jožef, Silva pa dodaja: »Kolikor ga poznam, ne bova samo midva deležna dobrot, temveč tudi naša ljubčka Muri in Tonka.«

Prijazna zakonca Škrobar sta nam tudi zaupala, da se njun dan začne s kavo, zajtrkom in Slovenskimi novicami. »To traja že več kot 30 let, še posebno pa se je ustalilo po upokojitvi. Takoj zjutraj najprej preberem, kaj je novega na zadnji strani, nato pogledam črno stran in ali se je kaj zgodilo v naši okolici. Po kosilu ali zvečer pa sledita temeljito listanje in branje priljubljenega časopisa, ki mi bo odslej še bolj pri srcu,« nam pove tokratni nagrajenec Jožef Škrobar.

Pri Škrobarjevih imata posebno mesto pes in mačka.

