Nagrada Mariji, ki doma kuha za deseterico

Našo prvo bralko oziroma naročnico Marijo Gorše, ki jo je nenadejano presenetil klic iz naše medijske hiše, da je postala izžrebanka za Lidlovo nagradno kartico v višini 200 evrov, smo popolnoma presenetili: »Tamle na kavču sem sedela, bila sem vesela, in sem rekla otrokom, da sem menda dobila nagrado,« nam pripoveduje dan po klicu v svoji hiši, polni življenja.

V njihovem domovanju v Spodnjih Gameljnah živijo pod isto streho štirje družinski rodovi, od njene 89-letne tašče, ki na jesen življenja prav tako redno prebira Slovenske novice, pa »do tele naše čebelice, ki bo sedmega stara štiri mesece«, ljubeče opiše Marija ter strne sobivanje: »Družimo se, radi se imamo, včasih malo škilasto pogledamo, ampak gre.«

Marija iz Spodnjih Gameljn bo z Lidlovo kartico opravila velik nakup za štiri rodove, ki sobivajo pod skupno streho.

Ko nam zaupa, da vsak dan kuha za deset ljudi, se šele zavemo, v kako prave roke je šla Lidlova vrednostna kartica – pa tudi zato, ker redno nabavlja živež in druge dobrine v Lidlu: »Vse, sadje, meso, kava, veliko luštnih otroških oblačil imajo tam, pa sladkarije, kajne otročiči moji?« je retorično vprašala, njena vnukinja Ela pa je čutila potrebo, da podpre babičino navedbo, zato je nesramežljivo poudarila: »Jaz imam cel kup sladkarij.« Prav za Elo so, nadaljuje Marija, v Lidlu že kupili didaktične poštevanke in abecede, kajti: »Jeseni bo šla v šolo.«

Po Marijinih besedah družinsko ogromno nabavijo v Lidlu, zadnje čase hodijo v tistega na Slovenčevi ulici blizu ljubljanske obvoznice: »Zelo dobro je založen in radi gremo tja; parkirišča niso problem, pa še druge trgovine so okoli njega. V Lidlu so določeni artikli top,« nam razkrije svoje nakupovalne izkušnje v trgovini, kjer vam ponujajo (kot obljublja njihov slogan) preprosto več za vas.

Dom Marije (in njenega moža Zvonka) je vrvežav, naša nagrajenka pa doda, da življenje danes tudi za malo starejše mlade rodove ni več rožnato: »Mislim, da smo ena zadnjih generacij, ki je še lahko kakovostno živela in kakovostno tudi kaj naredila,« pripomni upokojenka, ki si je že pred leti sestavila seznam knjig, ki jih bo prebrala v pokoju. »Vse imamo, samo miru in počitnic ne,« nam hudomušno pripomni z nasmehom na obrazu. In ko smo ji ob slovesu zaželeli prijetno popoldne v Lidlu, nam je nagrajenka kot iz topa odvrnila: »Ne boste verjeli, da bom popoldne res šla.«

