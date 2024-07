Nadležne sluzi ponekod že ni več

Na začetku poletne turistične sezone so s slovenske obale prihajale novice in fotografije o sluzi, ki je prekrila morje. Čeprav gre po besedah strokovnjakov za nenevaren in povsem naraven pojav, je predvsem kazil podobo narave, a k sreči, vsaj tako so zatrjevali turistični delavci, to na obisk ni imelo vpliva oziroma so bile odpovedi izredno redke.

Zdaj pa z Obale prihajajo spodbudne novice, in sicer da je sluzi manj, predvsem pa, da ta ni povsod oziroma so predeli, kjer je voda povsem čista.

Zadržkov za skok v vodo ni.

Z LiffeClassa Portorož so nam odgovorili, da so kopališča pri njih že nekaj dni čista in sluz ne povzroča težav. »Obiskovalci naših urejenih kopališč v Portorožu redko opažajo sluz. Naše izkušnje kažejo, da je največ zaskrbljenosti in odpovedi med gosti zaradi informacij, ki pa pogosto ne odražajo dejanskega stanja na naših kopališčih.« Sluz je bila v začetku pojava na morju res vidna, so dodali. Sedaj je ta v glavnem pošla in je zaznavna samo še v mandračih, pomolih ob privezih bark in na drugih podobnih lokacijah, kjer se voda zadržuje. Tam kopanje tudi sicer ni dovoljeno ali mogoče in zato za vse željne morske osvežitve niti ni bistvenega pomena.

»V prihodnjih tednih v hotelih LifeClass na naših družbenih omrežjih načrtujemo redno objavljanje dnevno svežih fotografij morja, da bi tako zagotovili natančne in aktualne informacije o stanju na urejeni hotelski plaži Meduza. Verjamemo, da bodo te objave pomagale odpraviti morebitne dvome in skrbi ter dale obiskovalcem jasno sliko o stanju morja na naših plažah,« so še sporočili.