Nace Junkar praznuje 40 let od prvega MMS

Med tistimi, ki so si ogledali letošnji festival MMS, je tudi Nace Junkar, a zaradi neznosne poletne vročine in gneče po cestah je prireditev tokrat spremljal z domačega kavča.

»Izjemno dobri aranžmaji, festivalski orkester in spremljajoči vokali. Zmagovalna pesem je vedra razpoloženjska, tretja je bila pevka z izjemno potencialnim glasom, posebej moram omeniti zelo dober nastop Ota Pestnerja, vrhunsko izvedena skladba je spodbudila močan in dolg aplavz v avditoriju,« meni.

Ob gledanju posnetka in fotografij iz leta 1985 se prešerno nasmeji.

Slog je bil skorajda teniški, a takšna je bila takratna moda! FOTO: Osebni arhiv

Čeprav ni bil na prizorišču, pa se je spomnil svojih nastopov na MMS. Večini se je vtisnil v spomin z zmagama v letih 1989 in 1990 v duetu s Heleno Blagne z Vrniva se na najino obalo in s samostojno skladbo Slovenski mornar, na festivalu pa je nastopil že prej.

»Po izidu prve male gramofonske plošče leta 1983 sem si nadvse želel priti tudi na MMS. Takrat se je bilo zelo težko uvrstiti na festivale. Prednost so imeli izvajalci s primorskih koncev in zelo uveljavljeni glasbeniki. Oto Pestner je napisal prav zame pesem Plovi, plovi mirno, barka moja. Izjemna skladba, ki mi je zelo ležala tudi glasovno. Žal pa nisem bil sprejet. Kot mi je pozneje povedal Oto, bi bila skladba sprejeta, a le če bi jo pel on, ker jaz kot pevec takrat še nisem bil znan. To me je zelo prizadelo, a sem se pozneje vseeno vrnil na festival. Nastopal sem večkrat, kot tekmovalec in tudi kot gost,« se spominja.

Pesem prav zanj

Skladbo je kasneje izdal na prvi veliki plošči in se je lepo prijela med poslušalci. Na MMS je prvič nastopil dve leti kasneje, s skladbo Moja domovina je poletje. »Elza Budau je dobro poznala moje petje, pel sem tudi pesmi z njenimi besedili. Ničesar mi ni povedala o zgodbi, kako je nastala pesem o morju prav zame. V Ljubljani sta snemala skladbe v slovenščini Ljupka Dimitrovska in Ivica Šerfezi. Avtor aranžmajev in producent je bil Nikica Kalogjera. Med snemanjem mu je omenila, da je na sceni nov pevec, in ga vprašala, ali bi zanj napisal pesem za MMS. Naredil je melodijo, Elza tekst in pesem Moja domovina je poletje je bila sprejeta na festival. Aranžma je naredil Mojmir Sepe,« pove.

V duetu s Heleno Blagne je zmagal leta 1989. FOTO: Osebni arhiv Helene Blagne

V Portorožu je bil že pred festivalom in je prosil takratnega urednika na ZKP RTV Iva Umeka, da mu je prinesel posnetek pesmi. »Ne spomnim se več, ali sem imel tremo, v avditoriju sem namreč že prej nastopil z operno hišo. Pesem je bila zelo lepo sprejeta, še danes sem hvaležen Elzi, da mi je pomagala do prvega nastopa na MMS in za čudovito pesem,« pove. Nastop mu je pomagal pri nadaljnji popevkarski poti in prepoznavnosti. Nekaj let kasneje se je na MMS zapisal med najbolj legendarne zmagovalce, njegovi skladbi pa sta zimzeleni.

Se pa danes ob gledanju posnetka nastopa in fotografij iz leta 1985 tudi prešerno nasmeji. »Zaradi tega, kako sem bil oblečen. Ampak bil sem 40 let mlajši, taka je bila takrat moda. Bila je v nekakšnem svobodnem slogu, oblekli so me v butiku Angelika v Kranju. Bil sem v nekakšnem teniškem stilu, haha. Ampak to je pač odsev tistega časa. Tudi televizijski make up je bil izrazitejši kot kasneje. Današnja moda oblačenja za nastope je seveda drugačna. Od elegantne do ekstravagantne,« poudari. Sicer pa že od začetka pevske kariere hrani garderobo z nastopov, predvsem festivalskih. »To so spomini na prijetne čase. Sem pa že večkrat garderobo z nastopov podaril v dobrodelne namene. Včasih me kdo prosi za kak kos za osebno zbirko in tudi v takšnih primerih kaj podarim,« še pove.